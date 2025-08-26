Este proyecto se encuentra en su tercera fase y se trata de uno de los proyectos urbanísticos más importantes en décadas

Santa Cruz de la Palma se encuentra en la recta final de uno de sus proyectos urbanísticos más importantes en décadas: la tercera fase de la remodelación de la Avenida Marítima. Este tramo abarca desde la calle Tedote hasta la avenida de Las Nieves, y busca abrir la ciudad hacia el mar.

Esta plataforma incluirá dos carriles de circulación, aceras amplias y un malecón bajo, permitiendo con esta intervención integrar el casco histórico, el paseo marítimo y la playa.

Imagen mejorada de la ciudad

El diseño sigue la línea de las fases anteriores, abordando mejoras en redes subterráneas de saneamiento, abastecimiento de agua, telecomunicaciones y electricidad. Además, se contemplan trabajos de asfaltado, pavimentación de aceras y la incorporación de nuevas zonas ajardinadas.

«Una imagen mucho más abierta de la ciudad y de la ciudad hacia el mar, que al final tenemos una enorme playa, un pedazo de playa que nos protege de las mareas», declaró Saray González, concejala de Planificación, a RTVC.

Santa Cruz de la Palma avanza en la transformación de su avenida marítima / Informativos RTVC

Otro de los grandes desafíos del proyecto ha sido la pérdida de casi mil plazas de aparcamiento desde comienzos de siglo. Por ello, el Ayuntamiento trabaja en un ambicioso plan de movilidad para reubicar esas plazas y garantizar que tanto residentes como visitantes tengan opciones adecuadas de estacionamiento en el municipio.

Dentro del plan integral de renovación urbana, ya comenzaron los trabajos en calles como Pérez Volcán y Díaz Pimienta. Por otra parte, se espera que las obras de esta tercera fase de la Avenida Marítima arranquen el próximo mes de septiembre, marcando un hito más en la transformación de la capital palmera en una ciudad más abierta, accesible y sostenible.