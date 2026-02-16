Este martes, 17 de febrero, además del Coso tendrá lugar el tradicional concierto de la Afilarmónica Nifú Nifá y Los Fregolinos a las 11:00 horas

Coso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este martes, 17 de febrero, uno de sus actos más tradicionales y concurridos, con la celebración del Coso Apoteosis. Será en las avenidas de su litoral, Francisco La Roche y Marítima, a partir de las 16:00 horas.

Este desfile multicolor congrega a la totalidad de las formaciones festivas (comparsas, rondallas, murgas, agrupaciones musicales y coreográficas). También a las reinas de las fiestas, grupos de disfraces y carrozas y coches engalanados. Televisión Canaria retransmitirá en directo, desde las 16:00 horas, el espectáculo.

Movilidad en la ciudad

El alcalde, José Manuel Bermúdez, recuerda que “la recomendación que siempre hacemos es el uso del transporte público para llegar con mayor comodidad y seguridad a los diferentes eventos que tendrán lugar en estos días del Carnaval en la calle” . Pone el acento en que “la movilidad en la entrada y salida de la capital está plenamente garantizada a través del uso del transporte colectivo. Así como en el servicio público del taxi. Ya que dichos servicios, de la misma manera que lo hará el tranvía, verán reforzadas sus capacidades y horarios”.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña instalará a lo largo del trazado un total de 6.500 sillas gratuitas para el público. A lo que se suman las gradas colocadas durante el recorrido, con capacidad para 1.300 personas.

El Coso Apoteosis es uno de los actos que más visitantes atrae a la ciudad en estas fechas, procedentes en buena medida de las zonas turísticas del sur y del norte de la isla. Las previsiones sitúan en más de 250 el número de guaguas con excursionistas que llegará a la ciudad.

Conciertos en la Plaza del Príncipe

La agenda festiva del Martes de Carnaval se abrirá a las 11:00 horas, con la celebración de los tradicionales conciertos de esta fecha, en la Plaza del Príncipe. A la hora citada dará comienzo el recital de la decana de las murgas, la Afilarmónica NiFú NiFá. A las 12:00 horas lo hará la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos.

Restricciones de tráfico y estacionamientos

Para el desarrollo del Coso Apoteosis del Carnaval quedarán cerradas al tráfico la calle Fomento en sentido Tres de Mayo entre la rotonda de la Ermita de Regla y Tres de Mayo entre las 10:00 y las 22:00 horas. De la misma manera que sucederá en la calle Víctor Zurita Soler, desde la rotonda Tres de Mayo a la calle Fomento entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Traslado de carrozas desde el Recinto Ferial hacia calle República de Honduras con Avda. Francisco La Roche, a partir de las 09:00 horas, con instalación de sillas, baños y vallados desde las 08:00 horas, por lo que se suprimen los estacionamientos. Llegada, a partir de las 12:00 horas, de vehículos de concurso por el frontal del coso con premiados y resto a la cola del Coso a partir de esa hora. Con recogida posterior de agrupaciones en rotonda de Tres de Mayo (guaguas y camiones), permitiéndose sonido hasta las 00:00 horas.

Transporte público urbano y tranvía

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la empresa que presta el servicio público urbano de guaguas, Titsa, ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo del Carnaval a través del cual reforzará casi una decena de líneas urbanas del municipio, que ya opera desde el pasado día 13 y que continuará hasta el próximo sábado, 21 de febrero, fechas de los festejos en la calle.

Durante el Coso se refuerza también su operativa. Las líneas 906, 908, 934 y 936 realizarán sus horarios de días laborables, además de contar con refuerzos adicionales, concretamente como si fueran laborables sin colegio. Y para el miércoles, día 18, habrá un refuerzo de líneas para el Entierro de La Sardina. Dispondrá de viajes adicionales programados para las líneas 908 y 934. Con respecto al párking del Intercambiador, debe tenerse en cuenta que mañana y el miércoles, permanecerá abierto hasta las 03:00 horas de la madrugada.

Por su parte, desde Metrotenerife se informa de que se ha puesto en marcha un dispositivo especial de transporte en la Línea 1, con el objetivo de facilitar los desplazamientos, incrementar la capacidad del servicio y garantizar la movilidad segura durante los principales actos de la fiesta en la calle, con capacidad para unos 400 pasajeros. Ofrecerá frecuencias de entre 10 y 15 minutos en los tramos de mayor demanda, especialmente en horario de tarde y noche. Concretamente, en el Coso, la última parada será la del Teatro Guimerá.

Respecto a los taxis, las paradas más próximas al Cuadrilátero se ubicarán en la calle Víctor Zurita Soler, carril derecho, sentido salida. Calle San Sebastián, zona de estacionamientos entre el IES Bernabé Rodríguez y hasta calle Bravo Murillo. En la calle Miraflores, en el desembarco de esa vía en la calle Galcerán. Calle de El Pilar, entre Callao de Lima y San Clemente. Calle Valentín Sanz, entre Ángel Guimerá y Miraflores.

Dónde se puede ver el Coso Apoteosis del Carnaval