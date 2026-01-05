La petición se ha dirigido al Gobierno de Canarias para ejecutar un proyecto que supera los dos millones de euros, y que busca reducir los desprendimientos y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a Turismo del Gobierno de Canarias una subvención de concesión directa para llevar a cabo el proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, con un presupuesto total de 2.154.096,10 euros.

Santa Cruz solicita una subvención para garantizar el acceso a la playa de Benijo.

La solicitud presentada incluye la documentación técnica del proyecto, el plan de financiación, declaraciones responsables y certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, manifiesta que “la seguridad de nuestros vecinos y visitantes es una prioridad. Por eso hemos pedido esta subvención. La playa de Benijo es un espacio emblemático de nuestra ciudad, y este proyecto permitirá minimizar los riesgos por desprendimientos, garantizando así un entorno más seguro y sostenible para todos”.

Protección y conservación del litora

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subraya la relevancia técnica y ambiental del proyecto y asegura que “se trata de una intervención que combina medidas de protección del litoral con la conservación del valor natural del espacio. Hemos trabajado en un proyecto riguroso que contempla todos los aspectos de seguridad y sostenibilidad”.

El Ayuntamiento ha solicitado todas las autorizaciones necesarias al Gobierno de Canarias para intervenir en esta zona de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de protección, cumpliendo con los requisitos legales y normativos.

Con la concesión de esta subvención, se prevé que el proyecto pueda ejecutarse en los próximos meses, mejorando la seguridad de la playa y protegiendo este importante recurso natural de Santa Cruz de Tenerife