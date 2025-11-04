El 5 de noviembre, la Sala de Arte Parque García Sanabria inaugura Fotonoviembre 2025, disponible hasta el próximo 5 de febrero

‘Roferas’. Fotografía: Roberto Casañas Afonso, Jesús Yagüe Suárez y Jesús Acosta Casañas

Este próximo 5 de noviembre, la Sala de Arte Parque García Sanabria inaugura la exposición del XI Certamen de Fotografía Informativa de Fotonoviembre 2025. Se trata de una selección de obras presentadas a las modalidades de fotografía individual y serie fotográfica, junto con las fotografías premiadas en cada modalidad.

En esta ocasión, el grupo formado por Roberto Casañas Afonso, Jesús Yagüe Suárez y Jesús Acosta Casañas consiguió el primer premio en la modalidad de serie fotográfica, gracias a la serie de fotografías ‘Roferas’. El segundo galardón fue para Luz María Sosa Contreras, por ‘Días sin luz’.

Filiberto Capote Martín (Félix Capote) logró el primer premio en la categoría de fotografía individual por su obra ‘Luz entre las cenizas’. El segundo puesto lo obtuvo Francisco Pallero Herreros por su trabajo ‘Salto, Muelle de Valleseco’.

Fechas y horarios de la exposición

La exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 5 de febrero, en horario de martes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. La muestra está incluida en la XVIII edición de la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, organizada por el Cabildo de Tenerife a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife adscrito al museo TEA Tenerife Espacio de las Artes.