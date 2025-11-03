ES NOTICIA

Savané quita hierro al mal inicio

El presidente del Dreamland Gran Canaria ha restado importancia a las derrotas sufridas por su equipo en el comienzo de la temporada

Sitapha Savané, el presidente del Dreamland Gran Canaria, ha restado importancia este lunes a las derrotas sufridas por su equipo en el comienzo de la temporada, que consideró irrelevantes porque «nadie se acuerda ya de quién jugó bien en octubre del año pasado».

Y es que, más allá de cómo sea el arranque de la campaña, «lo importante son los momentos claves» de la competición, a los que se llegará más adelante, y es normal que al principio se cometan errores porque es una época en que «los equipos se tienen que amoldar, adaptar» a los cambios de plantilla y demás, ha argumentado Savané. Respecto que su club, en concreto, ha empezado a jugar este año con «cinco jugadores nuevos en puestos muy importantes que hemos cambiado» frente al combinado con que contaba en la temporada anterior, y ha insistido en que lograr la compenetración de todo el conjunto requiere tiempo.

Un planteamiento que ha apuntado que comparte con directivos de otros de los grandes clubes del baloncesto en España que han expresado opiniones similares a la suya cuando han tenido un mal comienzo de año. Porque «la realidad de los equipos grandes, como los nuestros, es que cada año tenemos que reinventarnos», buscando encajar a todos los jugadores con la práctica de los partidos, ha sentenciado.

Sitapha Savané ha hecho estas declaraciones tras firmar con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, un acuerdo de respaldo de su club a la candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea en 2031, a preguntas de periodistas sobre la mala racha con que su equipo ha comenzado la presente temporada.

