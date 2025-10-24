1-1 | Tablas entre Las Palmas y el Huesca en un partido igualado

El Huesca y la UD Las Palmas empataron a uno en un partido donde tuvieron una parte mejor para cada equipo

El Huesca salió más enchufado al partido, con más energía, y trató desde de buscar la portería contraria desde el principio. Por otro lado, Las Palmas empezó el partido aletargado y sin encontrarse en el campo, no conseguían pasar del centro del campo.

Posesión sin peligro

Con el paso de los minutos el equipo canario alivió la presión contraria y se hizo más con el centro del campo, pero enseguida reculaban hacia atrás mostrando mucho miedo a no encajar gol. Esto hizo que el Huesca se acercase mucho más al área visitante con disparos de Enol en el minuto 17 y de Angel Pérez en el 21, que salieron altos.

El conjunto canario, lejos de buscar el área local, se limitó a enfriar el partido, sin apenas pegada y sin ambición. Aunque tenían la posesión no pasaban de tres cuartos de campo y no materializaban esta posesión. Por lo que se jugó más en el centro del campo que en otra parcela, aunque tampoco supo aprovechar el Huesca la debilidad del rival.

Gol y respuesta

Sería el Huesca quien se adelantaría en el marcador, en el minuto 45, para marcar el primer gol en un cabezazo de Enol, a centro de Abad, en el primer balón que llegó a la portería visitante, sin que el portero ni la defensa estuvieran atentos al remate.

Tras el descanso la UD Las Palmas salió con más energía en busca del empate con el Huesca más replegado. El empate llegó en el minuto 80 gracias a Lukovic en un gran disparo que sorprendió a Dani Jiménez. Gracias a este gol la UD Las Palmas se mantiene invicto a domicilio.

Previa del partido

La UD Las Palmas afrontaba la jornada 11 de LaLiga Hypermotion con la moral por las nubes. El conjunto amarillo visitó este viernes 24 de octubre a las 19:30 (hora canaria) al SD Huesca en el estadio de El Alcoraz, con el objetivo de consolidarse en los puestos de ascenso directo.

Momento de forma de ambos equipos

Los de Luis García llegaba tras una convincente victoria por 3-1 ante el Eibar, que reafirmaba su gran estado de forma: 7 de los últimos 9 puntos en juego y un fútbol cada vez más sólido. Este impulso ha colocado a los grancanarios en la segunda posición con 18 puntos, aprovechando el tropiezo del Cádiz ante el Burgos (1-3) para asaltar la zona de ascenso directo.

En el otro lado, el Huesca vive un momento más irregular. Los aragoneses han logrado solo una victoria en sus últimos cuatro partidos, con tres derrotas que los han dejado en la 14ª posición con 13 puntos. Su único triunfo reciente fue un sufrido 2-1 ante el Burgos, decidido con un gol de Ntamack en el minuto 94. El equipo de Sergi Guilló necesita reaccionar en casa para alejarse del peligro, pues está apenas a tres puntos del descenso.

Las Palmas atraviesa un buen momento y se sitúa en ascenso directo con 18 puntos. Por otro lado, el Huesca está en la 14º posición con 13 puntos a 3 del descenso.



