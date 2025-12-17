La dotación del programa de ayudas Moves III a la movilidad sostenible alcanza los 25 millones de euros tras superar en un 130% el presupuesto inicial

Canarias amplía en casi 6,7 millones el presupuesto del programa Moves III para cubrir la alta demanda. RTVC

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha ampliado en 6.681.950 euros el presupuesto del Programa Moves III 2025 con el objetivo de atender todas las solicitudes pendientes y dar respuesta a la elevada demanda registrada en esta convocatoria.

Además, el consejero Mariano H. Zapata explicó que la ampliación se debe a la “gran acogida del programa en las islas”, que ha recibido un total de 4.868 solicitudes desde la apertura del plazo el pasado 2 de agosto, superando ampliamente la dotación inicial.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un refuerzo económico para continuar impulsando la movilidad sostenible en el archipiélago.

Presupuesto inicial de 18,34 millones de euros

Es decir, el programa, financiado con fondos FEDER a través del IDAE, partía de un presupuesto inicial de 18,34 millones de euros, que tras esta ampliación se sitúa en 25,02 millones.

Además, la Consejería ha reforzado el personal técnico para agilizar la tramitación de los expedientes del Moves III 2025 y de convocatorias anteriores.

Por último, las ayudas contemplan la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible, así como la instalación de puntos de recarga, con subvenciones que pueden alcanzar hasta 7.000 euros por vehículo y hasta 5.000 euros para infraestructuras de recarga. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2025.