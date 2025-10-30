La joven madrileña desapareció al llegar al aeropuerto palmero rumbo a un nuevo trabajo. Tres años después, su familia sigue sin noticias

Informan: Magaly Cáceres / Aniano Padrón

Han pasado tres años desde que Natalia Hernández, de 34 años, desapareció tras aterrizar en el aeropuerto de La Palma. La joven madrileña había viajado para incorporarse a un empleo como animadora en un hotel de Fuencaliente, pero nunca llegó a su destino. Las cámaras del aeropuerto la registraron por última vez, aunque ni siquiera llegó a recoger su equipaje.

Natalia Hernández, desaparecida hace tres años en La Palma

Búsqueda sin resultados

Desde entonces, se han realizado múltiples batidas en los alrededores del aeropuerto y en las zonas restringidas de Villa de Mazo, sin obtener pistas concretas. La alerta de SOS Desaparecidos continúa activa, recordando que aún no se ha cerrado ninguna línea de investigación.

Otras desapariciones sin resolver

La desaparición de Natalia no es la única que se investiga en La Palma. En los últimos años, la isla ha registrado varios casos sin resolver, como los de Pedro Pérez, Alejandro Martín y Anthony Walton, todos en 2017. Más recientemente, Soraya Borallo desapareció en Garafía en febrero de este año, sumando otro nombre a una lista de desaparecidos en la isla.