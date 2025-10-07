Se derrumba un edificio en obras en el barrio de Ópera en Madrid

El forjado del edificio en obras se ha derrumbado parcialmente y aún se desconoce si hay víctimas

Imagen. Efe

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. En el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un «estruendo» y que ha empezado a salir «mucho polvo» con un «olor raro».

((Habrá ampliación))