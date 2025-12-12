Siete son los detenidos de la organización en Sevilla y Tenerife. Además, se desmantela un taller clandestino con un banco de armas insonorizado entre lo incautado

La Guarda Civil desmantela una organización dedicada a fabricar armas y traficar cocaína. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en el marco de la operación Embarcadero-Bambú, acusadas de integrar una organización criminal especializada en la adquisición, modificación y fabricación de armas de fuego destinadas al mercado ilícito. Paralelamente, al grupo se le atribuye el tráfico de importantes cantidades de cocaína.

Durante la investigación se efectuaron registros en siete domicilios de las provincias de Sevilla y Tenerife, así como en diversas oficinas y naves vinculadas con la organización. En ellos se incautaron más de 30 armas de fuego y más de 1.300 cartuchos metálicos.

También se localizaron grandes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero, más de 30.000 euros en efectivo y equipos específicos para detectar vigilancias policiales.

Fabricaban armas a demanda

En una de las naves, los agentes hallaron una oficina acondicionada como taller donde se fabricaban o transformaban armas a demanda para otros grupos delictivos. Estas instalaciones incluían un banco de pruebas insonorizado que permitía a los clientes testar las armas antes de adquirirlas.

La investigación también reveló que la organización transportaba semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid con destino a Tenerife. En el curso de las actuaciones se intervinieron varios paquetes que contenían más de 20 kilos de esta sustancia.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, encargado del caso, ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza para cinco de los detenidos.