Las viviendas, ubicadas en el barrio de El Sequero, en Ingenio, forman parte del impulso a la vivienda pública que prevé aumentar a partir de 2026

El Gobierno de Canarias entrega ocho viviendas públicas en alquiler social en Ingenio. Gabinete de Ingenio

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, entregó este lunes las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social en el barrio de El Sequero, en el municipio de Ingenio.

En el acto estuvieron presentes el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Lucrecio Suárez.

Rodríguez destacó que la entrega de estas viviendas supone “ofrecer a familias la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto de vida en un hogar digno y asequible”. También recordó que en el último año el Ejecutivo autonómico ha entregado más de 100 viviendas públicas en Gran Canaria.

Incremento en la entrega de vivienda

Asimismo, avanzó que a partir de 2026 se prevé un incremento notable en la entrega de vivienda pública en todo el Archipiélago. Esto es gracias a los proyectos actualmente en marcha en todas las islas.

La promoción, con una inversión de 1,63 millones de euros, se adjudicó en alquiler social y cuenta con viviendas de uno a cinco dormitorios. Incluyendo también, una adaptada para personas con movilidad reducida.

El edificio se diseñó con criterios de accesibilidad y eficiencia energética, garantizando condiciones dignas y sostenibles para las familias adjudicatarias.