La instalación, que forma parte de la comunidad energética de Vega de San Mateo, permitirá abaratar la electricidad y avanzar en la transición ecológica en las medianías de la isla

El Cabildo de Gran Canaria inaugura una planta fotovoltaica en la Bodega Insular de San Mateo. RTVC

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado este martes, una nueva planta fotovoltaica en la Bodega Insular de San Mateo, ubicada en la Vega de San Mateo, en un paso más dentro de su compromiso con la transición energética en la isla.

La instalación, está concebida para autoconsumo, fue adjudicada a mediados de 2025 por un importe de 85.840 euros con una potencia estimada de 70 kW, suficiente para cubrir completamente el consumo eléctrico de la nave de la Bodega Insular. En total incluye decenas de paneles solares y varios inversores que permitirán generar energía limpia y reducir la dependencia de fuentes convencionales.

Entre los beneficios esperados se encuentra una significativa reducción en las emisiones de CO₂: se calcula que la planta evitará la emisión de unas 59,5 toneladas al año, lo que equivale a plantar aproximadamente 3.700 árboles.

Comunidad Energética de San Mateo

Además, la instalación se enmarca en la Comunidad Energética de San Mateo. Es un proyecto que está promovido por el Cabildo que permite a vecinos y empresas unirse para compartir energía renovable, con ventajas económicas y medioambientales.

El consejero insular de Energía, Raúl García Brink, destacó en el acto de inauguración que esta planta es “un paso firme” hacia un modelo energético sostenible y ejemplar para las medianías de Gran Canaria, apoyando la autosuficiencia energética y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Con esta iniciativa, el Cabildo evidencia su apuesta por extender la energía limpia, instalando paneles fotovoltaicos en cubiertas de sus instalaciones. Además, también para consolidar un nuevo modelo de consumo compartido en zonas rurales y de montaña, donde tradicionalmente los costes y la distribución eléctrica pueden ser más gravosos.