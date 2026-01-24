Efectivos de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como personal de La Marina trasladaron la embarcación a un lugar seguro

Una embarcación se ha incendiado en la mañana de este sábado en la zona de La Marina, en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, por «causas que se desconocen».

Incendio de un barco de pequeñas dimensiones, en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Policía Portuaria

Efectivos de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como personal de La Marina la trasladaron a un lugar seguro para poder extinguir el fuego, según ha informado la Policía Portuaria.

Una vez que estaba la embarcación en un lugar seguro, los bomberos extinguieron el fuego con espumógeno.