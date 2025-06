Los convocantes han tachado a Dávila de «aprendiz de dictadora y afirman sentirse defraudados con ambas partes

Informa. Gema Padilla

Continúa el cruce de acusaciones entre el Cabildo de Tenerife y la Delegación del Gobierno. Todo ello, tras un comunicado emitido este jueves por la representación en Canarias del Gobierno de España en la que se hacia responsable a la presidenta del Cabildo de la autorización o no de una concentración en el Teide. Por tanto, los convocantes también se han pronunciado este viernes.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife ha celebrado que la manifestación prevista para este sábado en el Teide, no se lleve a cabo, aunque no comparte la forma de actuar de la Delegación del Gobierno que este jueves publicó una nota aclarando que la decisión de prohibir o no esa concentración recaía en la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

Además, un comunicado ha expresado que la Subdelegación del Gobierno «solo tiene competencias en materia de seguridad y orden público».

En cuanto a los convocantes han tachado a Dávila de «aprendiz de dictadora y afirman sentirse defraudados con ambas partes».