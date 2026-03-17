El seguimiento de la huelga de médicos en Canarias es del 12,35 %

La huelga de médicos convocada a nivel nacional este martes ha tenido un seguimiento del 12,35 % en Canarias, según la Consejería de de Sanidad del Gobierno de Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha indicado que la huelga convocada este martes, 17 de marzo, en España por los médicos para protestar contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha tenido un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 12,35 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

Huelga de médicos por un nuevo Estatuto Marco. Imagen RTVC

De esta forma, de los 7.402 efectivos convocados a la huelga en Canarias, estaban afectados por esta convocatoria 4.915, de los que 607 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 313 de los 1.917 efectivos afectados, lo que representa el 16,33 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 271 de los 2.479, es decir, del 10,93 por ciento.

En el caso de Lanzarote, han secundado el paro 25 de los 255 profesionales afectados por la huelga, el 9,80 por ciento; mientras en Fuerteventura la siguieron cinco de los 309, lo que supuso el 1,62 por ciento.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 4,97 por ciento, ya que acudieron a la huelga ocho de los 161 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no ha habido ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este martes cuenta con 1.269 efectivos en servicios mínimos del SCS, apuntando desde Sanidad que ha transcurrido «sin incidencias destacables».