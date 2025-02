El CD Tenerife ha celebrado este martes la segunda convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas del CD Tenerife con cambios

Imagen de la Junta de Accionistas del CD Tenerife celebrada el 25 de febrero de 2025.

El presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, y el consejero del club, Sandro Arrufat, han presentado su dimisión este martes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del club tinerfeño.

Antes del comienzo del orden del día de la junta, Paulino Rivero ha anunciado que su renuncia se hará efectiva en la jornada de este martes y la hará constar ante notario en la propia junta de accionistas.

Así, Rivero ha presidido la Junta de Accionistas hasta antes de la entrada en la votación de los puntos del día a petición del abogado Javier Romero, representante de José Miguel Garrido.

El vicepresidente del CD Tenerife, Samuel Gómez, ha tomado el mando de la Junta General de Accionistas y Paulino Rivero ha abandonado la mesa.

Dimisión de Arrufat

A su vez, ha tomado la palabra Sandro Arrufat, quien ha dimitido con «una mezcla de emociones», pero con «la convicción» de que lo más importante debe ser «la estabilidad institucional» y el entendimiento de las partes.

Arrufat ha asegurado que ha trabajado con «rigor y responsabilidad» para tomar decisiones «claves en el futuro del club», sabiendo que «hemos tenido errores y aciertos» en nuestra política para abordar la parte económica y deportiva del club.

«Agradezco a Rayco García por contar conmigo y por su lucha por la supervivencia del club», ha zanjado en su discurso.

También antes de comenzar a votar los puntos del día, los representantes y accionistas han acordado que el nuevo Consejo de Administración que se conforme a raíz de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas esté compuesto por un total de seis personas.

Samuel Gómez, cesado

El vicepresidente del CD Tenerife, Samuel Gómez Abril, ha sido cesado de su cargo en la Junta General Extraordinaria de Accionistas tras ser requerida una acción social de responsabilidad «habida cuenta de los últimos desfases presupuestarios».

La votación se ha saldado con un 53,47 por ciento de los votos afirmativos en la junta de accionistas, por lo que Samuel Gómez ha abandonado la presidencia de la mesa de la Junta, que ha asumido el consejero Ayoze García.

El cese se ha solicitado por el presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife, Fran León, aludiendo al artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital que recoge que «la acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede adoptarse a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día».

También a propuesta del representante de Unidad Blanquiazul, José Luis Canal, se han requerido por una acción social de responsabilidad el expresidente del club tinerfeño Paulino Rivero, con el 52,43 por ciento de los votos y Conrado González con un 53,08 por ciento de votos afirmativos.

La exigencia de acciones social de responsabilidad activa acciones judiciales hacia Paulino Rivero, Samuel Gómez y Conrado González para enmendar conductas que se entiendan dañinas para el patrimonio de la entidad.

En todas las votaciones, el representante de José Luis Garrido en su sociedad Only One Way, externas al sindicado con los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Achí y Conrado González, ha votado en consonancia con el consejero y segundo máximo accionista del club, Rayco García.

El segundo mayor accionista del CD Tenerife, Rayco García, durante la Junta General de Accionistas del CD Tenerife que se celebró este martes en Santa Cruz de Tenerife para decidir la composición de un nuevo consejo de administración de la entidad deportiva. EFE/Ramón de la Rocha

Nuevos consejeros

La Junta General Extraordinaria de Accionistas ha cubierto las vacantes del Consejo de Administración con la inclusión del exalcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, y de Francisco Miguel Heredia, a propuesta del exvicepresidente Samuel Gómez.

El nombramiento en el cargo de José Daniel Díaz ha salido adelante con un 56,87 por ciento de los votos y el apoyo de los dos bloques accionariales del máximo accionista del club, José Miguel Garrido, y la negativa del segundo máximo accionista, Rayco García.

A su vez, el miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife Francisco Miguel Heredia ha sido nombrado consejero del CD Tenerife con un 56,86 por ciento de votos a favor del capital presente.

Por último, se ha sometido a votación el nombramiento de José Francisco Mares. Nombramiento propuesto también por Samuel Gómez como representante de las acciones del sindicado, aunque se ha denegado

En tanto, Díaz y Heredia se han sumado al Consejo de Administración como representantes del sindicado de accionistas -Garrido con Concepción, Achí y González Bacallado-, mientras que los ya consejeros Rayco García, Ayoze García y Octavio Cabrera completarán la dirección del club, dando mayoría en el Consejo a la facción del empresario de Santa Úrsula.

El nombramiento del nuevo presidente del CD Tenerife quedará pendiente para la primera reunión del nuevo Consejo de Administración del club, donde también se podrá llevar a cabo la inclusión de un sexto consejero por cooptación.