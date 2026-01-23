Los investigadores sostienen que la trama ofrecía contactos en África y Canarias a empresarios a cambio de pagos y favores en el caso Mediador

El segundo día del juicio del caso Mediador ha estado marcado por la declaración de un capitán de la Guardia Civil, que defendió la existencia de un modus operandi basado en sobornos, pagos en efectivo y favores para facilitar negocios a empresarios. Según su testimonio, la trama utilizaba cargos públicos y contactos institucionales para ofrecer proyectos en África y en Canarias.

El agente explicó que la investigación se apoya principalmente en el testimonio del mediador y en el análisis de sus teléfonos móviles, donde constan grabaciones de reuniones, comidas y conversaciones de varias horas.

En esas conversaciones se reflejaría cómo se ofrecían contactos con embajadas, administraciones y grandes empresas para impulsar proyectos empresariales.

Segundo día del juicio del caso Mediador: la Guardia Civil defiende que hubo sobornos. Europa Press

Uso indebido de influencias

Durante la vista también se detallaron viajes, regalos y entregas de dinero, así como la existencia de importantes cantidades de efectivo localizadas durante los registros.

La Guardia Civil considera que estos hechos evidencian un uso indebido de influencias, mientras que las defensas sostienen que no existieron sobornos y que se trató de relaciones personales sin contraprestación ilícita.