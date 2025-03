Las partituras de Suite Canarias fueron descubiertas por Lothar Siemens y Sergio Alonso en el Museo Canario en la década de los 90

Este lunes se ha presentado Suite Canarias, 20 poemas breves (y un episodio) para piano a dos manos, Op.34 (1932) del compositor alemán Richard Heinrich Stein en el Auditorio Alfredo Kraus. Este es un trabajo recogido e interpretado por el pianista Sergio Alonso.

Juan José Laforet, Sergio Alonso, Tilman Kuttenkeuler durante la rueda de prensa en el Auditorio Alfredo Kraus/ Auditorio Alfredo Kraus.

El músico grancanario descubría el trabajo y las partituras de Richard H. Stein en el Museo Canario junto a Lothar Siemens, tras largas jornadas de investigación en los 90.

Richard H. Stein en Canarias

Richard H. Stein visitaba Canarias en 1914 y, años después, por la I Guerra Mundial, se mudó definitivamente a Gran Canaria en 1932. Allí, traslada su gran biblioteca y su excelente colección discográfica.

Sin embargo, después 10 años en Canarias, donde compuso numerosas piezas, su rastro y su memoria se pierden totalmente tras su inesperada y misteriosa muerte en su casa en 1942.

Stein vuelve al panorama cultural varias décadas después al rescatar su obra el musicólogo Lothar Siemens Hernández y sus colaboradores, Isidoro Santana Gil y Sergio Alonso.

Opus 26, Dos piezas de concierto para violonchelo y piano

Cuando Lothar Siemens fue director del Museo Canario, se puso en contacto con Sergio Alonso, para pedirle ayuda. “Me comentó si me importaba ir por el museo a leer la música que tenían, porque había un archivo lleno de partituras, o bien donadas o que ellos mismos las iban rescatando de diferentes lugares, sin actualizar”, recuerda Sergio Alonso. “En una de estas apareció esta partitura de Richard Stein, editada en Berlín y probablemente, la única que exista de este trabajo. Fue una casualidad que la encontrara”, añadió.

Sergio Alonso, partitura y Richard H. Stein/ Auditorio Alfredo Kraus.

Stein compuso 100 piezas para piano y 50 canciones. Experimentó con la música de cuartos de tono y construyó para ello un piano y un clarinete; publicó un folleto sobre el tema en 1909. Su Opus 26, Dos piezas de concierto para violonchelo y piano, se considera la primera composición impresa en cuarto de tono.

Música con mayúsculas

De la Suite Canarias, Alonso destaca las piezas, Noche de luna en el Valle de La Orotava, El Mar, Tejeda de una calidad magistral: “Ahí me di cuenta de que era música con mayúsculas. Yo no conocía la figura de Stein. Desde que comienzo a tocar los primeros compases de esta pieza me doy cuenta de que es un trabajo serio”.

Además, la Suite Canarias esconde un secreto: “En la tercera pieza trata el himno nacional y el himno republicano dándole otro tratado armónico para que nadie lo notara. Eran como mensajes encriptados musicalmente. Y de esto sólo me di cuenta mientras estudiaba la partitura. Hay que tener mucha imaginación y formación musical e intelectual para hacer lo que él hizo. Sin duda, Stein fue un fantástico compositor, es una pena que muriera tan joven porque lo mejor estaba por llegar”, concluye.