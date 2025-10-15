El PP acusa al Gobierno de ser el último eslabón de las mafias de tráfico de inmigrantes

Comisión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Temas como migración, crisis de la vivienda y la situación de dependientes han marcado la jornada y las disputas entre partidos políticos

El PP en el Congreso ha acusado este miércoles al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de ser «el último eslabón de las mafias que trafican con inmigrantes», ante lo que el socialista ha reprochado a los populares que no se preocupan por los derechos de los menores inmigrantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) da la réplica al líder del PP, Alberto Núñez Fiejóo (d) durante la sesión de control del Gobierno en el Congreso este miércoles. EFE/ Mariscal

«¿Qué es defender los derechos de los menores inmigrantes no acompañados?» , le ha preguntado Torres a la diputada popular Sofía Acedo, y ha continuado: «¿Dejarlos en los territorios a los que han llegado?»

«Devolverlos a su país no se puede, lo impide el derecho internacional. ¿Eso es defender los derechos humanos? ¡Pero si van a votar en contra de que esos menores dejen de estar en malas condiciones!», ha acusado Torres.

La diputada popular Sofía Reyes ha preguntado al Gobierno por este asunto, y ha defendido «el retorno concertado de los inmigrantes que están irregularmente en nuestro país«.

«No hace falta esperar a que diez mil personas asalten las vallas de Ceuta, poniendo en solfa la integridad territorial del Estado, para que ustedes promuevan el retorno a los países de origen», ha señalado, y luego ha acusado al Gobierno de aprobar leyes para beneficiar al separatismo también en ese ámbito.

Crisis de la vivienda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este miércoles al Gobierno de contribuir a la crisis de la vivienda al comportarse «como un fondo buitre» y subastar viviendas, mientras alimenta la especulación con ayudas al alquiler.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Belarra le ha dirigido una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a quien le ha reclamado que no sólo no está haciendo «nada» para solucionar la crisis, sino que está «contribuyendo y mucho» a ella.

Montero le ha respondido a Belarra que el Gobierno viene profundizando en las políticas de vivienda que inició cuando Podemos era parte del Ejecutivo y que las críticas vienen motivadas por que ya no son parte del mismo.

La vicepresidenta ha acusado a Belarra de pronunciar discursos que «alimentan a la ultraderecha» y a Podemos de pensar que el azote al Gobierno es la mejor estrategia electoral.

Todo ello después de que la líder de Podemos haya reclamado a Montero que solo el 14 % de las hipotecas en España se firman para que la gente se compre su primera vivienda, que la mayoría de las casas en España se compran en efectivo, sin préstamos, y que las compra gente que tiene mucho dinero o muchas casas.

Estudio de la morbilidad de quienes cuidan a dependientes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo para analizar la morbilidad y posibles afecciones de quienes cuidan a personas en situación de dependencia, que mayoritariamente son mujeres, con vistas a adelantar su jubilación.

Durante la sesión de control en el Congreso, Saiz ha explicado que el grupo de trabajo evaluará la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas que compatibilizan sus trabajos con la labor de cuidar a grandes dependientes.

Ha sido en respuesta a la pregunta de la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal, que ha valorado el anuncio de la ministra, pero ha considerado que el Gobierno lleva dos años de retraso en el cumplimiento de este compromiso.

