Feijóo acusa a Sánchez de llevar “la cloaca” del PSOE a la Moncloa y el presidente del Gobierno responde con reproches por los casos abiertos que afectan al PP

El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán reavivó este miércoles el choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP acusó al PSOE de manejar “una cloaca” y señaló a Sánchez como responsable de llevarla “a la Moncloa”. Sus palabras encendieron una sesión de control ya marcada por la tensión. Sánchez respondió con alusiones a los casos que afectan al PP y defendió la estabilidad del Gobierno.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (de espaldas) se dirige al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) durante la sesión de control en el Congreso, este miércoles. EFE / JJ. Guillén

Cruce de reproches en el Congreso

Feijóo lanzó su ataque durante el cara a cara con Sánchez. Recordó el documento de la UCO, que vincula a Servinabar con obras de Acciona y con cobros del 2 % en adjudicaciones. Sánchez contraatacó al recordar la dimisión de Carlos Mazón y la detención de José Aureliano García por la compra irregular de mascarillas. El presidente afirmó que el PP “mira a otro lado” cuando sus dirigentes afrontan investigaciones.

Feijóo cuestiona la acción del Gobierno

El líder popular criticó también la falta de nuevos presupuestos y acusó a Sánchez de ignorar decisiones del Parlamento. Afirmó que La Moncloa “actúa como un insumiso” por no aplicar medidas como la rebaja del IRPF o la reforma de la ley de vivienda. Después preguntó si, según el informe de la UCO, “hay que reservar una mordida del 2 %” para sacar adelante proyectos en España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante de la sesión de control en el Congreso, este martes. EFE / JJ. Guillén

Sánchez defiende la gestión económica

Sánchez pidió “tolerancia cero frente a la corrupción” y recordó que el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto con un aumento del 8,5 %. Explicó que este margen permitirá cuentas más expansivas en lo social. También reprochó a Feijóo su defensa de Mazón y sostuvo que el PP practica otra forma de corrupción al privatizar servicios públicos.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez interviene durante la sesión de control en el Congreso, este miércoles. EFE / JJ. Guillén

Máxima tensión política

El presidente del PP aseguró que “no hay techo de gasto en Ferraz” y acusó al Gobierno de ocupar instituciones para defenderse. Detalló episodios del informe de la UCO y citó un viaje a Marruecos en el que Cerdán buscó contratos. También habló de presuntos enchufes familiares y de contactos de dirigentes socialistas con “cloacas que extorsionaban a fiscales”.

Feijóo declaró que la moción de censura que llevó a Sánchez al poder sirvió “para la corrupción de su cuadrilla”. Aseguró que no permitirá que España “se convierta en una cloaca”. Sánchez respondió que Feijóo no puede dar lecciones de ejemplaridad y pidió al líder del PP que “se mire antes en el espejo”. Concluyó que su Ejecutivo garantiza estabilidad, diálogo y buenos resultados.