Sevilla F – Costa Adeje Tenerife | Las de Eder Maestre buscan su primera victoria

El Sevilla F recibe al Costa Adeje Tenerife el próximo sábado, 6 de septiembre, en la Ciudad Deportiva Jose Ramón Cisneros. El partido corresponde a la segunda jornada de La Liga F.

Estado de forma

El Costa Adeje Tenerife lleva tras empatar fuera de casa ante el Athletic Club F, en un partido que terminó con 0-0 en el marcador.

En cambio, el Sevilla F consiguió una meritoria victoria ante el Eibar F por 0-1 en el Municipal de Ipurúa. Rosa Márquez fue la autora del gol que dio la victoria al conjunto andaluz.

Historial de ambos equipos

El Costa Adeje Tenerife tiene un balance bastante positivo ante el Sevilla F. El conjunto canario ha conseguido ganar 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambas escuadras. Cabe destacar dos goleadas que terminaron con 4-1 y 5-0 a favor de las blanquiazules. La única victoria que consiguió el Sevilla también fue por un abultado marcador de 5-1.

Alineaciones

Minuto a minuto

Sigue la acción del partido a tiempo real.