El Costa Adeje Tenerife viaja a Sevilla con la mirada puesta en conseguir el primer triunfo de la temporada
El Sevilla F recibe al Costa Adeje Tenerife el próximo sábado, 6 de septiembre, en la Ciudad Deportiva Jose Ramón Cisneros. El partido corresponde a la segunda jornada de La Liga F.
Estado de forma
El Costa Adeje Tenerife lleva tras empatar fuera de casa ante el Athletic Club F, en un partido que terminó con 0-0 en el marcador.
En cambio, el Sevilla F consiguió una meritoria victoria ante el Eibar F por 0-1 en el Municipal de Ipurúa. Rosa Márquez fue la autora del gol que dio la victoria al conjunto andaluz.
Historial de ambos equipos
El Costa Adeje Tenerife tiene un balance bastante positivo ante el Sevilla F. El conjunto canario ha conseguido ganar 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambas escuadras. Cabe destacar dos goleadas que terminaron con 4-1 y 5-0 a favor de las blanquiazules. La única victoria que consiguió el Sevilla también fue por un abultado marcador de 5-1.
Alineaciones
Minuto a minuto
Sigue la acción del partido a tiempo real.