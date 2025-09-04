El conjunto tinerfeño afronta la segunda jornada de Liga F Moeve ante el Sevilla FC, segundo partido consecutivo lejos de la isla

Eder Maestre, técnico del Costa Adeje Tenerife. Imagen cedida por el club

La ciudad hispalense acoge la segunda jornada de Liga F Moeve, tras la buena imagen mostrada por el conjunto tinerfeño en Lezama. Un nuevo viaje a tierras peninsulares, el segundo de manera consecutiva, para enfrentarse a un remozado Sevilla FC que logró vencer en la primera jornada y que supondrá una buena piedra de toque para el conjunto de Eder Maestre antes del debut en casa.

El técnico blanquiazul señaló en la previa del choque que “la semana de trabajo ha sido buena. El partido en Lezama nos ha reforzado la idea de ser capaces de ganar en cualquier estadio. Hemos tenido buenas sensaciones y hemos sido superiores en un campo de un equipo aspirante a estar arriba, es importante que tengamos esa capacidad de afrontar este tipo de partidos lejos de nuestra casa”.

Con vistas al partido de este sábado de la Liga F Moeve en el Estadio Jesús Navas, Maestre recalcó la dificultad de enfrentarse al Sevilla. “Han reforzado su plantilla, sabemos que tienen la baja de Gemma Gili, que puede ser importante para ellas, pero eso no cambia que será complicada la salida porque el rival siempre se le puede considerar un equipo que esté arriba en la tabla”.

Tras su victoria en la primera jornada (0-1) ante la SD Eibar, el equipo dirigido por David Losada buscará hacer frente en su casa a las tinerfeñas, que la temporada pasada lograron vencer (0-2). “Las claves del partido pueden pasar por lo que vimos en Lezama, queremos quitar espacio y tiempo a las poseedoras del balón y tener velocidad a la hora de atacar” explicaba Eder Maestre sobre la intención del equipo este partido.