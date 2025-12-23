El pívot georgiano habló sobre el derbi canario que se jugará el próximo domingo en el Santiago Martín

La Laguna Tenerife afronta una semana especial con la disputa del derbi canario frente al Dreamland Gran Canaria, un partido que, según indicó este martes el pívot Giorgi Shermadini, es “muy especial” y, por ello, esperan “poder hacer un gran regalo a la afición”.

Shermadini: «Ganar el derbi sería un gran regalo para la afición» / Archivo RTVC

«Jugar contra el Granca en nuestra casa, en nuestro pabellón, siempre es especial. Espero que sea un buen partido y que la afición nos anime», aseguró el jugador en un audio remitido por el club aurinegro a los medios.

Esencial para la clasificación

Shermadini considera que el partido es «muy importante» porque está en juego la clasificación para la Copa del Rey, ya que sólo restan seis jornadas para el cierre de la primera vuelta.

“Son un muy buen equipo y han hecho grandes temporadas, han tenido problemas al inicio de este curso pero estoy seguro de que vendrán y harán un buen partido”, insistió el pívot georgiano.

Entre las principales características del equipo amarillo, el jugador destacó que es un grupo que se conoce desde hace varios años, al igual que el entrenador, Jaka Lakovic, que cumple su cuarta temporada en Gran Canaria.

Tras un diciembre irregular, el cuadro tinerfeño afrontará el duelo de este domingo con una racha de dos triunfos consecutivos ante Breogán (96-108) y Girona (89-96), mientras que el Granca viene de vencer al Granada (90-85) después de más de cuatro semanas sin vencer en liga doméstica.