Decenas de vehículos continúan estacionando en los márgenes de la carretera en el Roque Nublo, a 1.600 metros de altitud, a pesar de las restricciones del Cabildo y el servicio de guagua lanzadera

En la cumbre de Gran Canaria, a unos 1.600 metros de altura, comienza el sendero más concurrido que conduce al pie del emblemático Roque Nublo, un espacio natural que debería permanecer libre de vehículos.

Sin embargo, los márgenes de la carretera continúan llenándose de coches estacionados de manera irregular, desoyendo las señales de prohibición y las sanciones impuestas.

Muchos visitantes reconocen desconocer la normativa o asumir que está permitido al ver otros vehículos estacionados en el lugar, pese a los riesgos que implica tanto para la seguridad vial como para el frágil entorno natural.

Servicio de guaguas lanzaderas

Esto ocurre incluso cuando existe un servicio de guagua lanzadera habilitado para facilitar el acceso y evitar la saturación del área.

El Cabildo de Gran Canaria ha regulado el tránsito en este espacio protegido, pero admite que las medidas aplicadas hasta ahora no han logrado frenar completamente el estacionamiento indebido. Ante esta situación, la institución insular pondrá en marcha nuevas acciones a partir de enero.

Persisten los aparcamientos irregulares en el acceso al Roque Nublo pese a las restricciones del Cabildo. RTVC

Entre ellas, la activación de un servicio de grúa, el incremento de informadores, el refuerzo del control de accesos y la canalización de los visitantes hacia el aparcamiento de Isosorio como punto de entrada obligatorio.

Estas medidas buscan proteger un ecosistema especialmente vulnerable sin “ponerle puertas al campo”, pero garantizando que la afluencia turística no ponga en riesgo ni la seguridad ni la conservación del espacio natural más icónico de Gran Canaria.