Simula llevar una pistola para robar en Jinámar y en San Cristóbal

El primer robo se produjo en Jinámar, donde entró en un negocio con una pistola simulada y amenazó al empleado; el segundo fue en San Cristóbal, donde abordó a una mujer a la que amenazó y robó de igual modo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años de edad, por robar con una pistola simulada en Jinámar y San Cristóbal. El hombre cuenta con un amplio historial delictivo.

El primero de los hechos tuvo lugar el pasado lunes 29, en un establecimiento de alimentación situado en el barrio de Jinámar. Accedió al local esgrimiendo lo que parecía un arma de fuego y, tras intimidar al personal, sustrajo la recaudación de la caja que ascendía aproximadamente al total de 200 euros.

Al día siguiente, en la tarde del martes 30, el detenido cometió un segundo robo con violencia en la zona de San Cristóbal. En este caso, la víctima fue una mujer a la cual le sustrajo sus pertenencias en la vía pública, tras amenazarla con un arma blanca y un arma simulada.

De inmediato se estableció un dispositivo policial de búsqueda, en el que los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) lograron localizar, identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones de Zárate.

En el registro, los agentes localizaron el arma blanca y el arma simulada, utilizadas para cometer los hechos delictivos, así como recuperar todas las pertenencias sustraídas.

Ya en dependencias policiales, los investigadores pudieron confirmar y atribuir la autoría del arrestado con los hechos producidos el día anterior en el establecimiento de Jinámar. Le constaba una orden judicial de ingreso en prisión.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto ante la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.