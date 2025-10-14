Baleares continúa en aviso naranja por lluvias torrenciales mientras los bomberos de Cataluña trabajan para reabrir las carreteras anegadas por la dana

Informa: RTVC.

La dana Alice comienza a remitir y las comunidades más afectadas comienzan a recuperar la normalidad a excepción de Baleares. El archipiélago del mediterráneo continuará en aviso naranja por lluvias que dejarán hasta 50 litros en una hora.

Calles inundadas por el paso de la dana en la Comunidad Valenciana. EFE/Manuel Bruque.

Las precipitaciones más importantes se esperan en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera bajan a aviso amarillo por lluvias que no superarán los 20 litros por metro cuadrado.

Las autoridades advierten que con alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales.

Relámpago en Mallorca. EFE/Cati Cladera.

Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana pasan a tener aviso amarillo, disminuyendo las precipitaciones a lo largo de la jornada.

En Cataluña, los bomberos mantienen sus labores de limpieza en las carreteras y caminos anegados por el agua.

Continúan suspendidas las clases

La borrasca ha desbordado torrentes en la comarca sur de Tarragona, dejando inundadas las poblaciones de la Ràpita, Santa Bàrbara o Godall. También, han anegado la autopista AP-7 y las vías de tren.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha dado cuenta de la situación en las Tierras del Ebro a raíz de las lluvias torrenciales del pasado domingo por la noche, después de participar en la reunión del consejo asesor del plan Inuncat en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).

Parlon ha comentado que lo peor de la dana ya ha pasado, aunque ha pedido prudencia en las zonas ya inundadas.

Como medida preventiva, se ha acordado mantener en la zona a los servicios de emergencias y la suspensión de las clases y de las atenciones en residencias o centros de días para personas mayores, hasta las 12.00 de este mediodía.

En la zona de Tierras del Ebro han caído hasta 300 litros de agua en 24 horas durante el domingo y todavía hay municipios, inmuebles, caminos y carreteras con daños importantes, como la C-12 y la N-340.

El servicio ferroviario en el tramo del Corredor Mediterráneo se reestablecerá al mediodía en Tarragona y Castellón.

Destrozos de la dana

Los vecinos de Godall, en Montsià (Tarragona), han amanecido con las calles cubiertas de fango y los garajes anegados.

El paisaje es devastador, decenas de inmuebles dañados y coches destrozados y arrastrados por el agua, una estampa que se repite en municipios como La Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara o Ulldecona, donde la dana ha hecho estragos.

El alcalde de Godall, Alexis Albiol, ha lamentado lo que ha pasado y ha narrado que “sobre las cuatro y media de la tarde de ayer empezó a llover de manera desmesurada y el barranco que cruza por el pueblo colapsó y el agua transitó por las calles, se llevó coches y entró en las casas. Un desastre todo”.

Los vecinos llevan desde las siete de la mañana ayudando a limpiar las calles, incluso con sus tractores. “Les hemos dicho que saquen a la calle lo que tengan dañado y voluntarios irán a recogerlo”, apunta Albiol.

Las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Godall han quedado destrozadas por las lluvias, que han acabado con material y documentación. El edificio del Ayuntamiento y el bar de la plaza Major también se han visto afectados.

La Rápita y municipios de las Tierras del Ebro

En La Ràpita, el local de la Cooperativa Armadors del Mar ha quedado completamente inundado y los desperfectos han llegado incluso a las embarcaciones del puerto.

En una escuela, profesores y vecinos trabajan conjuntamente para quitar el agua de las aulas. La actividad educativa ha sido suspendida en cinco comarcas del sur de Tarragona: Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta y Baix Camp.

“Cinco minutos después de llegar la alarma a los teléfonos móviles -sobre las seis de la tarde del domingo- ya estaba todo inundado”, lamentan desde el consistorio de La Ràpita.

Por su parte, las 400 personas de varios municipios de las Tierras del Ebro que tuvieron que ser realojadas en centros de acogida ya han ido regresando a sus casas, solo quedan siete en el Ayuntamiento de Freginals, quince en el pabellón de Amposta y diez en Alcanar.