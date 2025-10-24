Este fin de semana de peregrinación en Tenerife habrá poca nubosidad como en el resto del archipiélago con temperaturas estables y poco viento

Informa: Antonio Cárdenes.

La peregrinación de regreso de la Virgen de La Candelaria estará acompañada de cielos poco nubosos. Durante este jornada podrá aparecer alguna nube que podrá dejar alguna lluvia a última hora del día. Este sábado podrá caer algún chubasco débil, aunque se irá despejando y dejará paso al sol que será protagonista durante toda la peregrinación.

Las nubes serán protagonistas a primera hora pero no dejarán lluvias. Tenerife.

Los peregrinos tendrán un tiempo estable con ausencia de chubascos y viento, pudiendo disfrutar de un trayecto sin contratiempos meteorológicos.

Un fin de semana marcado por la estabilidad meteorológica y un ambiente agradable con temperaturas primaverales. Las máximas rondarán los 28 grados en las horas centrales del día. A primera hora, los termómetros marcarán los 22 grados. Soplará una ligera brisa, sin destacar rachas considerables, predominando un viento alisio débil.

El tiempo en el resto del archipiélago

Las nubes serán protagonistas a primera hora de la mañana y al final de la jornada. En general, predominará el buen tiempo, con cielos despejados en todo el archipiélago.

Solo podrá llover de manera débil en el norte de las islas más montañosas. El último fin de semana del mes de octubre se despide con sol y temperaturas estables.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, señala que solo habrá algo de nubosidad en el Norte con poca variación en los termómetros.

Temperaturas altas

En Lanzarote y Fuerteventura las temperaturas máximas rondarán los 28 grados. Las mínimas serán algo más bajas en estas islas, rondando los 23 grados. En las zonas de interior, descenderán un poco más.

Habrá pocas variaciones con respecto a estos días pasados. En Gran Canaria, resaltará la panza de burro a primera hora en el Norte y en la capital. Esta peculiaridad proporcionará mayor humedad, llegando hasta el 75% en algunas zonas de la isla, como en Mogán.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife estará marcada por la humedad. En el municipio de Arona habrá hasta un 80% de humedad. Las nubes serán protagonistas en el Norte que podrán convertirse en lluvias a primera hora de la mañana. Las temperaturas no variarán con respecto al resto de las islas, se mantienen altas para esta época del año.

El viento será de componente Norte flojo, solo se alcanzarán algunas rachas importantes en momentos puntuales en el Suroeste de El Teide.

En el mar habrá marejadilla en gran parte de las costas, estará en calma, con una ligera brisa. En altamar variará considerablemente llegando a marejada y oleaje de fondo del Noroeste con olas de hasta 1,5 m. de altura.

El mar permanecerá en calma y con oleaje débil. Una de las características principales de las costas Canarias en este época del año.

Los meteorólogos prevén que esta situación de tiempo estable se mantenga durante el fin de semana, aunque no se descarta la llegada de algo más de nubosidad a comienzos de la próxima semana debido a una posible entrada de aire húmedo desde el Atlántico.