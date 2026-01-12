Los Socialistas Europeos debaten el futuro de la UE en Las Palmas de Gran Canaria celebra ‘Una Europa que te respalda’ para abordar inversiones, servicios públicos, vivienda y retos del nuevo presupuesto europeo

Socialistas Europeos debaten el futuro de la UE en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria se convierte este jueves y viernes en el epicentro del debate europeo con el encuentro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el Comité de las Regiones (PES Group), organizado con el apoyo del Partido Socialista Canario.

Más de 100 representantes políticos, regionales y locales, así como expertos en políticas públicas, analizarán los desafíos de la próxima década y la implementación del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, en un contexto marcado por cambios geopolíticos, aumento de desigualdades y el auge de la extrema derecha.

La apertura del encuentro correrá a cargo de la alcaldesa de la ciudad anfitriona, Carolina Darias, del presidente del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones, Luca Menesini, y de la presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez.

Democracia Canaria 21

A lo largo de las jornadas se celebrarán mesas de debate centradas en inversiones estratégicas, servicios públicos, políticas de vivienda y perspectivas de desarrollo europeo, además de un debate ciudadano en el que participarán asociaciones locales como Democracia Canaria 21.

También se inaugurará la Escuela #ProgressivesSpeakUp, destinada a fortalecer la democracia y combatir el odio, y el viernes se realizará una visita de estudio a la Fundación Juan Negrín para los miembros del Comité, antes de la clausura oficial del evento.

El encuentro busca promover soluciones concretas para mejorar la vida de la ciudadanía, impulsar sociedades más justas en toda Europa y visibilizar las buenas prácticas de regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias, reforzando así la voz de las comunidades locales en las decisiones europeas.