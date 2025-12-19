Personal del SUC trasladó en ambulancia al bañista, con carácter grave, al Hospital Universitario de Canarias

Un bañista de 67 años con ha sido extraído del agua este viernes en el Lago Martiánez. En concreto, en Puerto de la Cruz, con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria que los socorristas, con la ayuda de un desfibrilador semiautomático, lograron revertir.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario trasladó en ambulancia al afectado, con carácter grave, al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Nacional y local colaboraron en el dispositivo de emergencia, detallan fuentes del 112 Canarias.