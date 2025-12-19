ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Socorristas reaniman a un bañista en parada cardiorrespiratoria en Puerto de la Cruz

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Personal del SUC trasladó en ambulancia al bañista, con carácter grave, al Hospital Universitario de Canarias

Un bañista de 67 años con ha sido extraído del agua este viernes en el Lago Martiánez. En concreto, en Puerto de la Cruz, con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria que los socorristas, con la ayuda de un desfibrilador semiautomático, lograron revertir.

Imagen archivo.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario trasladó en ambulancia al afectado, con carácter grave, al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Nacional y local colaboraron en el dispositivo de emergencia, detallan fuentes del 112 Canarias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Ciudad de Tacoronte-Gáldar Gran Canaria, frente a frente en un derbi por la permanencia

Lotería de Navidad 2025 | Todos los detalles del sorteo más esperado del año: horario, premios, buscar décimos

Sevilla F vs Costa Adeje Tenerife | Octavos de final de la Copa de la Reina

Noelia Ramos: “Vamos a Sevilla convencidas de traernos la eliminatoria”

Ucrania comienza una nueva ronda de consultas con EEUU

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025