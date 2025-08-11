La RFEF ha decidido no renovar a Montse Tomé y Sonia Bermúdez, actual entrenadora de la sub-23, será su sustituta

Montse Tomé. Imagen EFE

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido no renovar el contrato de Montse Tomé como seleccionadora nacional femenina, que concluía el 31 de agosto. La decisión, adoptada por unanimidad durante la junta directiva después de analizar un informe deportivo, marca el fin de su etapa al frente del equipo.

Trayectoria de Montse Tomé en La Roja

A lo largo de sus casi dos años en el cargo, Tomé logró adelantar a España al número uno del ranking FIFA, alzarse con la Nations League y alcanzar la final de la Eurocopa 2025, aunque fue derrotada en los penaltis frente a Inglaterra. También afrontó el revés de una cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Experiencia de Sonia Bermúdez

Su relevo será Sonia Bermúdez, actual entrenadora de la selección sub-23 y exjugadora internacional. La RFEF apuesta por una línea continuista con su nombramiento, que también contempla una estructura técnica reforzada: Iraia Iturregi como segunda entrenadora, David Aznar al frente de las selecciones sub-18 y sub-19, y Milagros Martínez al mando de la sub-17