La asociación reclama a Interior verificar el ADN de todos los expedientes y mejorar la coordinación con los centros sanitarios para frenar el aumento de las desapariciones

La Asociación SOS Desaparecidos ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) una revisión y actualización exhaustiva de los 6.874 casos activos de personas desaparecidas en nuestro país. Esta petición pone el foco en la necesidad crítica de verificar las muestras de ADN asociadas a cada expediente para garantizar que ninguna investigación quede estancada por fallos burocráticos o técnicos.

Fachada principal del Ministerio del Interior, Madrid | Jesús Hellín / Europa Press

La propuesta de la asociación surge apenas veinticuatro horas después de que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, presentara los datos oficiales de 2025. El informe revela que las fuerzas de seguridad investigaron 25.086 denuncias el pasado año, logrando esclarecer más del 90 % de las mismas. Sin embargo, la cifra de casos que permanecen abiertos ha ascendido a 6.874, lo que representa un preocupante repunte del 2,3 % respecto a las estadísticas de 2024.

El ADN y la conexión internacional

Ante este escenario, SOS Desaparecidos reclama este miércoles una auditoría profunda de los casos activos que garantice la correcta gestión de las muestras biológicas. El colectivo urge a la administración a comprobar que estos perfiles genéticos estén correctamente registrados y compartidos con las bases de datos de Interior y de Interpol. El objetivo fundamental reside en facilitar posibles coincidencias internacionales que permitan resolver desapariciones que hayan cruzado nuestras fronteras.

Además de la genética, la asociación propone rastrear la huella administrativa de los desaparecidos para encontrar señales de vida. Sugieren examinar posibles movimientos o renovaciones de documentos de identidad que puedan aportar indicios recientes sobre la actividad o la localización de estas personas. Este cruce de datos administrativos podría ofrecer pistas vitales en investigaciones que llevan meses o incluso años paralizadas.

Coordinación con el sistema sanitario

Otro pilar de la propuesta se centra en la vulnerabilidad de quienes ingresan en el sistema de salud sin ser identificados. SOS Desaparecidos considera imprescindible mejorar los protocolos de comunicación con los centros sanitarios cuando atienden a ciudadanos sin documentación o que presentan incapacidad para identificarse verbalmente. Los familiares solicitan que las autoridades refuercen la coordinación entre servicios de salud y fuerzas de seguridad para agilizar estas identificaciones.

Con estas medidas, la organización busca reducir la angustia de miles de familias y profesionalizar aún más la gestión de las bases de datos. La actualización de estos 6.874 expedientes no solo pretende depurar las listas oficiales, sino también asegurar que todos los recursos tecnológicos y científicos disponibles trabajen activamente en la localización de los desaparecidos.