Stavros Meletlidis: «Esta madrugada se ha vuelto a producir actividad sísmica en Tenerife»

El vulcanólogo del IGN, Stavros Meletlidis, asegura que la vigilancia es permanente y que no ha cambiado la probabilidad de erupción “a medio plazo”, que sitúa «en años».

Nueva actividad sísmica de madrugada en Tenerife: «No hay sin indicios claros de erupción a corto plazo» / Foto: La Radio Canaria.

La isla de Tenerife ha vuelto a registrar esta madrugada actividad sísmica en las inmediaciones del volcán de Enmedio, dentro de un proceso que se viene repitiendo en las últimas semanas, principalmente en el oeste insular.

En declaraciones al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Meletlidis, ha adelantado que este nuevo episodio, pese al aumento de la sismicidad, no determina si desembocará en una erupción ni en qué plazo podría producirse.

“Esta noche, de madrugada, se produjeron en la misma zona. Se está valorando. Es actividad del mismo tipo que en los últimos días”, detalló.

Deformación del terreno y emisión de gases

Según explicó el experto, se ha detectado deformación del terreno en una zona de Las Cañadas, así como emisión de gases y un incremento de la actividad sísmica.

No obstante, insistió en que estos fenómenos no implican necesariamente una erupción. “La valoración de la situación se hace con datos actuales. Si hoy hablamos de que no ha cambiado la probabilidad de una erupción a medio plazo, ¿de cuánto hablamos? Años. Pero si mañana cambia algo podrían ser meses”, explicó.

“No hay bola de cristal”

Meletlidis recalcó que la vulcanología no permite predicciones exactas. “El magmatismo no es una cuestión estadística o matemática. Es algo que no podemos definir. Puede que en el futuro haya una erupción o puede cambiar el fenómeno”, afirmó.

El especialista recordó que este tipo de procesos se han registrado en los últimos años, aunque no siempre han podido documentarse. “Quizás ha pasado más veces, pero no lo registramos porque no había red instrumental. Tan solo lleva aquí 20 años”, indicó en referencia al sistema de vigilancia actual.

También admitió que la incertidumbre genera desconfianza. “Yo sé que es difícil y que la gente duda de nosotros. Es normal porque no hay una bola de cristal. La vulcanología es una ciencia muy relativa”, añadió.

Diferencias con La Palma y El Hierro

El vulcanólogo pidió prudencia ante las comparaciones con la erupción de 2021 en La Palma. Recordó que cada proceso es diferente y que los tiempos previos pueden variar considerablemente.

Como ejemplo, citó el caso de El Hierro, donde la actividad previa a la erupción se prolongó durante tres meses, frente a la situación de La Palma, donde el proceso apenas duró una semana.

“A día de hoy no se puede confirmar que vaya a haber una erupción”, reiteró.

Imagen de las Cañadas del Teide, tomada este jueves 12 de febrero. EFE/Alberto Valdés



Zonas bajo estudio y nuevos simulacros

En cuanto a las áreas con mayor probabilidad, señaló que, según los estudios de Involcan, prácticamente toda la isla está bajo análisis, excepto Anaga y Teno.

“Para nosotros hay probabilidad en toda la isla menos en Anaga o Teno. Lo dice la sismicidad, ya que hemos registrado Las Cañadas, fuera de ella, cerca de Adeje, en la costa de Fasnia…”, precisó.

Meletlidis reconoció que es lógico que la población esté preocupada. “Nosotros y las administraciones también lo estamos”, afirmó. En este contexto, recordó la celebración de una nueva reunión del PEVOLCA, prevista para este jueves, y que el Cabildo ha programado dos simulacros adicionales para reforzar la preparación ante cualquier escenario.

El experto concluyó asegurando que Canarias es una de las zonas del mundo mejor vigiladas desde el punto de vista volcánico y que se cuenta con medios técnicos suficientes, aunque reiteró que se trata de un fenómeno “muy complejo” cuyo desenlace no puede anticiparse con certeza.