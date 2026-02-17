Involcan vincula este episodio a la inyección de fluidos en el sistema hidrotermal y aseguran que no hay mayor riesgo de erupción

La red sísmica canaria ha detectado una intensa actividad de baja magnitud en las últimas horas en la isla de Tenerife. Según informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), desde las 20:00 horas de este lunes se han registrado más de 300 eventos sísmicos de amplitud muy baja en el entorno del Teide.

Imagen de las Cañadas del Teide, tomada este jueves 12 de febrero. EFE/Alberto Valdés



Cabe destacar que este episodio no es un hecho aislado. De hecho, se trata del octavo enjambre de características similares que se detecta en la isla desde el 2 de octubre de 2016.

Un fenómeno recurrente desde 2016

En este sentido, Involcan recuerda la periodicidad de estos eventos, señalando que anteriormente ya se produjeron situaciones análogas en fechas como el 14 de junio de 2019, varias ocasiones en 2022 y, más recientemente, el 14 de noviembre de 2024, el 7 de agosto de 2025 y el pasado 12 de febrero de 2026.

Causas: fluidos magmáticos y deformación del terreno

En cuanto al origen de estos movimientos, la hipótesis más probable que manejan los científicos es que estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

Asimismo, este proceso se ha observado recurrentemente en la última década, está respaldado por datos geoquímicos y geofísicos independientes que monitorizan la salud del volcán. Entre ellos, destaca el un aumento de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el cráter del Teide, así como una ligera deformación del terreno en el sector noreste del pico.

Llamada a la calma: sin riesgo a corto plazo

Pese al elevado número de registros, Involcan ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. La entidad asegura que este nuevo enjambre de eventos híbridos no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo.

No obstante, desde sus redes sociales, el instituto científico matiza que este fenómeno sirve de recordatorio de que «el mayor ruido volcánico» que se registra en la isla desde finales de 2016 no presenta evidencias de estar remitiendo.