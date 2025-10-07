STEC convoca una huelga general de profesores en Canarias en apoyo a Palestina

El sindicato STEC-IC ha convocado huelga general de 24 horas para el próximo 15 de octubre para profesores y personal educativo en Canarias el próximo 15 de octubre

El STEC-IC, como sindicato fundador e integrante de la Confederación Intersindical (CI), ha acordado convocar una huelga general de 24 horas para el próximo día 15 de octubre en el sector educativo de Canarias. Se convoca en respuesta a «una demanda que desde hace ya más de un año viene realizando el movimiento social solidario con la lucha del pueblo palestino que pide exigir al gobierno integrista-autoritario de Benjamin Netanyahu poner fin a la política genocida que se viene desarrollando en Gaza desde que comenzó la actual ofensiva militar hace ya dos años» detallan en la convocatoria.

Cartel de la huelga general docente por Palestina convocada por STEC

La convocatoria de esta movilización de 24 horas pretende que «las clases trabajadoras y sociedad civil en general puedan expresar su rechazo a la impunidad genocida de Israel», aseguran.

«Con esta decisión contribuimos a reforzar el frente social que se moviliza por el respeto absoluto a los Derechos Humanos y el fin de la actual ofensiva militar. Nuestras conciencias nos piden dar un paso al frente y hoy lo hacemos. Desde la CI hacemos un llamamiento para confluir en la organización de la movilización al resto de organizaciones sindicales que en estos días vienen dando pasos similares al nuestro. Un amplio frente por el respeto a los derechos humanos de cada pueblo, un rechazo a la violencia y la guerra, una defensa obstinada de los derechos humanos, son asuntos en los que nuestras preocupaciones son coincidentes», concluyen en el comunicado.