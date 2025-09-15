La presión asistencial y crecimiento «brutal» de la poblacional en la zona obliga a proyectar otro centro de salud en Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio Canario de la Salud y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria buscan una parcela pública donde construir un centro de salud en Las Torres, ya que se estima que la ampliación del de Guanarteme, culminada en 2024, es insuficiente para atender al crecimiento poblacional previsto en la zona.

Centro de salud de Guanarteme. Gobierno de Canarias.

Así lo ha anunciado este lunes el gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Carlos Jorge, quien, junto a la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, han incidido en la presión asistencial que soporta el centro de salud de Guanarteme, el mayor de esta isla y donde se atiende a 51.000 usuarios, una cifra que se espera que registre un crecimiento «brutal» habida cuenta de las viviendas de nueva construcción que se ejecutan en este barrio.

Por ello, tras la ampliación para dotarlo, en una planta adicional, de doce consultas para médicos y enfermeros, se hará necesario incrementar el espacio de sus urgencias y área administrativo.

No obstante, Jorge ha afirmado que el SCS considera que «se necesita otro centro de salud para poder atender a la gran cantidad de población que se está situando en esta zona», además del previsto en el antiguo Estadio Insular.

Máxima colaboración del Consistorio

Se trataría, ha dicho, de un proyecto muy importante que puede tardar cuatro o cinco años en ser realidad, pero en el que se pretende empezar a trabajar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para buscar suelo público en Las Torres en el que ubicarlo, para lo que la alcaldesa, Carolina Darias, ha mostrado en este acto la «máxima colaboración» del Consistorio.

Darias ha considerado «necesaria» la ampliación a la que se sometió el centro de salud de Guanarteme y ha brindado la «máxima colaboración del Consistorio» para todo lo que signifique mejorar la vida de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.

«Tenemos mucho suelo público municipal en la ciudad para ponerlo a disposición y llegar a una máxima colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este y en cuantos temas» contribuyan a mejorar la vida en ella, ha referido la regidora socialista