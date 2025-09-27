La película Sugar Island producida por Tinglado Film y Guasabara Producciones aborda temas de colonialismo, injusticia social y despertar espiritual en la comunidad del batey

‘Sugar Island’, de Johanne Gómez Terrero, gana el premio a Mejor Largometraje Internacional en la 16 edición del Puerto Rico Film Festival, principal evento cinematográfico del Caribe, celebrado en Mayagüez. La película producida por Tinglado Film y Guasabara Producciones aborda temas de colonialismo, injusticia social y despertar espiritual en la comunidad del batey.

Recientemente, el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana Luis Arambilet, anunció que a la película ‘Sugar Island’ se le otorgó el sello de Selección Oficial del País por la calidad de la obra. La película será la candidata Dominicana a los premios Goya, como Mejor Película Iberoamericana.

Por otro lado, la película ‘Mariposas Negras’, de David Baute conquista el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Roma, al obtener sus dos premios mas importantes: Público y Jurado. La guionista Yaiza Berrocal, asistió a la entrega del premio donde recordó que “Mariposas Negras es una metáfora sobre la dramática situación de la migración climática forzada, y es urgente que se reconozca esta situación, por parte del derecho internacional”.