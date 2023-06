La coalición electoral se registró este viernes pero Podemos seguirá intentando levantar el veto a Irene Montero

Informa. Eva Trujillo

Sumar registró este viernes la coalición electoral tras el sí de Podemos que, aunque ha garantizado su presencia, seguirá intentando incluir a Irene Montero hasta el próximo 19 de junio, fecha en la que concluye el plazo para registrar los nombres que figuren en todas las listas para las elecciones generales del 23 de julio.

Podemos encabezará la lista de 5 provincias, entre ellas la de Las Palmas. Ione Belarra ocupará el número 5 por Madrid y es una incógnita que ocurrirá con Irene Montero, aparatada de momento mientras Podemos sigue exigiendo que se levante el veto.

Aquí en Canarias , algunos medios apuntan a que Noemí Santana, de Podemos y Alberto Rodríguez, de Drago Canarias, serían los cabezas de lista de Sumar al Congreso aunque desde ambos partidos confirman que la decisión no estaría cerrada aún y en el caso de Tenerife se encuentran centrados en las negociaciones para la gobernabilidad del ayto. de La Laguna.

Las listas con los candidatos definitivos deberán presentarse antes del 19 de junio.

Fuentes de Sumar han confirmado que el registro se formalizará antes de agotar el plazo que expira a medianoche y consideran que la presencia y la representación de Podemos «está ampliamente garantizada» con una propuesta ya sobre la mesa.

Por tanto, no van a seguir negociando hasta el último minuto y no aceptarán que Podemos lleve a la coalición al escenario de Andalucía, en referencia a las negociaciones de hace un año en las autonómicas andaluzas, que Podemos llevó al límite, hasta el punto de que no llegaron a tiempo para entrar en la coalición.

Belarra ve injusto el veto a Irene Montero

Ione Belarra ha asegurado que Podemos estaría en esa coalición pero ha considerado injusto el veto que asegura que se ha impuesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que ha calificado de «el principal activo político» de Podemos.

Además, la dirigente de los morados ha dicho que la oferta del equipo de Yolanda Díaz podría dejarles sin representación en el Congreso, y se ha mostrado dispuesta a «llegar hasta el final» para que se levante el veto a Montero.

Para ello, dispondrán hasta el próximo 19 de junio, fecha en la que concluye el plazo para presentar los nombres que figuren en las listas electorales de todos los partidos.