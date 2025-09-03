Summer-Con se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre y contará con invitados como Agustín51, Axozer, Noni o Tami Tamako

La Summer-Con llega a Gran Canaria del 5 al 7 de septiembre

La Institución Ferial de Canarias (Infecar) se llenará de videojuegos, K-Pop y personajes de la cultura asiática a través de Gran Canaria Summer-Con. Se trata del evento más esperado de la Isla en el ámbito de la tecnología y entretenimiento que se celebrará del 5 al 7 de septiembre. Reunirá un extenso catálogo de actividades que comprenden concursos, torneos de videojuegos, música y mucho más. Las entradas están disponibles de forma online a través de la página web de TomaTicket y también se pueden adquirir de forma presencial en la taquilla a partir del viernes.

Invitados

La segunda edición de Gran Canaria Summer-Con contará con la presencia de varios invitados del mundo del Streaming y TikTok que cuentan con más de 43 millones de seguidores. Entre ellos se encuentra Agustín51, uno de los creadores de contenido más conocidos en el ámbito de Fortnite y por haber participado en una de las Veladas del Año de Ibai Llanos. Los seguidores que quieran, podrán participar en una actividad y enfrentarse al streamer jugando al famoso videojuego.

Otro de los platos fuertes es Tami Tamako, una famosa bailarina japonesa especializada en K-Pop que reúne a más de 15 millones de seguidores. El sábado por la mañana impartirá una masterclass de este estilo de baile coreano y más tarde tendrá un encuentro con seguidores.

Axozer y Noni, conocidos en el mundo de Twitch por jugar a un gran catálogo de videojuegos como Minecraft o Roblox junto a otros creadores como Auronplay, también tendrán un encuentro con seguidores para que puedan conocerlos y hablar con ellos. Este se llevará a cabo el domingo.

Participación canaria

El evento también contará con esencia canaria. Rotren, bicampeón del mundial entre streamers del videojuego de Fórmula 1. Hará una actividad con seguidores que se desarrollará el sábado. El evento también contará con la presencia de tres cosplayers grancanarias como son Yingyue, WeabooRoll y Umi.

Actividades

Se llevarán a cabo distintos torneos de videojuegos como League of Legends, Valorant, Fortnite o Just Dance. También distintos concursos como K-Pop, Cosplay y canto que se llevarán a cabo en el escenario principal del recinto.

Gran Canaria Summer-Con también contará con una zona comercial conformada por más de cincuenta artistas, seis tiendas y un área de comida. En el evento también se podrán realizar actividades de carácter familiar como juegos de mesa, manualidades, o disfrutar de exposiciones de Star Wars y mucho más.