En el terrero Camilo León, CL Aridane y el CL Auarita Tedote se van a enfrentar con el objetivo de levantar la Supercopa de La Palma

La lucha canaria en La Palma arranca por todo lo alto. Este viernes, a partir de las 20:45 horas, RTVC emitirá una edición especial del programa “Terrero y Gloria” con motivo de la primera Supercopa de La Palma. Un nuevo título oficial que enfrentará al CL Aridane y al CL Auarita Tedote. El terrero Camilo León de Los Llanos de Aridane será el escenario de este histórico encuentro entre los campeones de Liga y Copa de la temporada pasada en la Isla Bonita.

El choque promete emociones fuertes. Aridane y Tedote vuelven a verse las caras para inaugurar la temporada con un título en juego.

En las filas del CL Aridane destaca la incorporación del puntal “B” majorero Raúl Peñate. Llega esta campaña para relevar a Mamadou Camara, pieza clave del título liguero del pasado curso y que ha regresado al CL Tegueste.

El CL Auarita Tedote, por su parte, mantiene como referente al puntal “A” tinerfeño Elieser Gutiérrez “La Viejita”. Además, estrena puntal “C” con la llegada de Alexander Moreno, reforzando así un conjunto que aspira a levantar el primer trofeo de la temporada.

Dónde ver la luchada

La Supercopa de La Palma podrá seguirse en directo este viernes desde las 20:55 horas en el canal de Deportes de RTVC en YouTube, con previa incluida. La gran final comenzará a las 21:00 horas.

Quienes no puedan verla en vivo tendrán una segunda emisión el domingo a las 17:50 horas en el canal TDT de RTVC.