Las previsiones de lluvia y viento obligan a varios ayuntamientos a la suspensión de los actos previstos para la Cabalgata de los Reyes Magos, priorizando la seguridad de las familias y del público infantil

Suspensión de la Cabalgata de los Reyes Magos en diversos puntos de Canarias. EFE

El impacto de las condiciones meteorológicas adversas en el Archipiélago está obligando a varios ayuntamientos a suspender, reorganizar o trasladar actos previstos de cabalgatas y celebraciones del 5 de enero, ante la previsión de lluvia, viento y la alerta por inestabilidad del tiempo.

La prioridad de las autoridades sigue siendo garantizar la seguridad de participantes, espectadores y especialmente de los niños, que esperan con ilusión la visita de Sus Majestades los Reyes Magos.

Gáldar suspende la cabalgata

El Ayuntamiento de Gáldar ha anunciado la suspensión de la Cabalgata de los Pajes Reales por las medianías, prevista para los días previos al 5 de enero, debido al viento fuerte y las lluvias débiles que podrían comprometer la seguridad del desfile y de los asistentes. Esta suspensión afecta al recorrido programado por diversos barrios rurales del municipio, y los organizadores han recordado que la decisión se ha adoptado siguiendo las recomendaciones meteorológicas.

Moya cancela su cabalgata por el mal tiempo

En la isla de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Moya ha confirmado la suspensión de su cabalgata de Reyes debido a la previsión de condiciones climatológicas desfavorables el día 5 de enero. La decisión se produce tras valorar la seguridad en colaboración con los servicios de emergencias municipales.

El Sauzal y Tegueste adaptan celebraciones

En El Sauzal (Tenerife), la programación prevista para la tarde del 5 de enero ha sufrido ajustes ante la amenaza de lluvia y viento, y en lugar de la tradicional cabalgata se han replanteado actos y recorridos de la comitiva real adaptados a las circunstancias climatológicas, con caravana por barrios y actividades más estáticas para minimizar riesgos.

Por su parte, en Tegueste las autoridades han optado por suspender o modificar los actos de cabalgata tradicional para trasladar las actividades a espacios interiores, celebrando misas y actos sacramentales en iglesias principales como alternativa más segura para las familias, según comunicados municipales dados los avisos de lluvia.