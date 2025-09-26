Susto en un centro de menores de Gran Canaria tras un incendio

El incendio se produjo en un centro de menores en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, y un menor tuvo que trasladarse al Hospital Insular

Servicio de Urgencias del Hospital Insular. Imagen RTVC



Un menor de 16 años de un centro de menores del sur del Gran Canaria resultó herido de carácter grave este jueves tras declararse un incendio en un centro de menores situado en la calle Américo Vespucio, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 00:23 horas. En ese momento se informó de la presencia de fuego en la citada dirección. De inmediato, el 1-1-2 Canarias activó los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos procedieron a sofocar las llamas y ventilar la vivienda. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el operativo intervinieron agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las diligencias. También acudieron al lugar de los hechos efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, que colaboraron en las labores de emergencia.