ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Tacoronte, entre los municipios de Tenerife con más viviendas vacías

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Así, los vecinos de zonas como Mesa del Mar denuncian el gran número de viviendas vacías que hay la mayor parte del año, que contrasta con su posición como enclave turístico

Tacoronte, entre los municipios de Tenerife con más viviendas vacías
Tacoronte, entre los municipios de Tenerife con más viviendas vacías. Imagen de Archivo

Tacoronte es uno de los municipios de la isla de Tenerife con mayor número de viviendas vacías.

Además, cerca del 22% son segundas residencias y en uno de sus principales enclaves costeros, Mesa del Mar, abundan las viviendas vacaciones.

Viviendas vacías gran parte del año, falta de aparcamiento y quejas vecinales contrastan con la tranquilidad que muchas personas vienen buscando en los enclaves costeros canarios donde el turismo local es mayoría.

Es por ello que la vecindad del lugar reclama más atención para no perder su esencia e identidad, porque a pesar de que este rincón es refugio para quienes buscan desconectar, lo cierto es que en ella primordialmente vive su población.

Informa RTVC

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias impulsa una campaña para mantener el reciclaje de vidrio también en verano

Destinan 4,2 millones para la asistencia de canarios residentes en Venezuela

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria incorpora jardines verticales y estatuas de Pepe Dámaso

Santa Cruz de Tenerife prueba pulseras inteligentes para detectar situaciones por el calor

Heidi se reinventa con toque canario en una nueva película

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025