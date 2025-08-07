Así, los vecinos de zonas como Mesa del Mar denuncian el gran número de viviendas vacías que hay la mayor parte del año, que contrasta con su posición como enclave turístico

Tacoronte, entre los municipios de Tenerife con más viviendas vacías. Imagen de Archivo

Tacoronte es uno de los municipios de la isla de Tenerife con mayor número de viviendas vacías.

Además, cerca del 22% son segundas residencias y en uno de sus principales enclaves costeros, Mesa del Mar, abundan las viviendas vacaciones.

Viviendas vacías gran parte del año, falta de aparcamiento y quejas vecinales contrastan con la tranquilidad que muchas personas vienen buscando en los enclaves costeros canarios donde el turismo local es mayoría.

Es por ello que la vecindad del lugar reclama más atención para no perder su esencia e identidad, porque a pesar de que este rincón es refugio para quienes buscan desconectar, lo cierto es que en ella primordialmente vive su población.