La actuación en el camino de Taparratana, financiada al 50% por el Gobierno de España y el Ayuntamiento, permitirá mejorar la actividad económica y la movilidad en una zona estratégica del municipio

Tazacorte recupera el camino de Taparratana para facilitar el acceso a fincas agrícolas. RTVC

El Ayuntamiento de Tazacorte continúa avanzando en la recuperación de las infraestructuras viarias del municipio con el inicio de las obras de acondicionamiento del camino Taparratana, una actuación clave para facilitar el acceso a varias fincas agrícolas y a una empresa local de transportes situada en el centro de este trazado.

Esta intervención se enmarca en el proceso de reconstrucción y reactivación económica tras los efectos de la erupción volcánica, con especial atención a la mejora de los caminos rurales, considerados esenciales para el desarrollo de la actividad agrícola.

Las obras se están ejecutando mediante contratación de emergencia y cuentan con financiación compartida entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Tazacorte, que aportan el 50% de los fondos cada uno. La ejecución corre a cargo de una empresa local.

Facilitar el acceso a fincas

El concejal de Obras, Toni Santana, destacó que la recuperación de este camino “permitirá restablecer el acceso a varias fincas y facilitará el funcionamiento de la empresa ubicada en la zona”, subrayando el compromiso del Consistorio con la mejora de la red viaria municipal.

Por su parte, el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, señaló que el Ayuntamiento “sigue acelerando en la recuperación de los caminos vitales para la reconstrucción post volcánica”, y recalcó que las infraestructuras “son tan fundamentales como los planes y medidas impulsados para dinamizar la economía local”.

En este sentido, Santana incidió en la importancia de mantener el ritmo de recuperación, especialmente en un momento en el que se dispone de remanentes del Gobierno y fondos específicos destinados al sector agrícola.

“Es fundamental continuar recuperando y acondicionando los caminos para que los vecinos puedan acceder con facilidad a sus fincas y obtener las licencias necesarias, aprovechando los recursos disponibles para impulsar la actividad agrícola y económica del municipio”, concluyó.