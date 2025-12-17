Tejeda se prepara para encender esta tarde la Navidad a nivel nacional

La localidad grancanaria de Tejeda ha sido elegida por Ferrero Roche para protagonizar su encendido especial de Navidad a nivel nacional ‘Juntos brillamos más’ que se celebrará esta tarde

El municipio grancanario de Tejeda, situado en la cumbre de la isla y con 1.829 habitantes, se prepara para que todos los focos estén sobre ella esta tarde porque protagonizará un encendido navideño a nivel nacional. La localidad protagonizará el encendido especial de Navidad de Ferrero Rocher tras haberse alzado con la victoria en la duodécima edición de la campaña ‘Juntos brillamos más’.

El acto tendrá lugar este miércoles, 17 de diciembre, a las 18.30 horas (hora canaria), en una gala que contará con la presentación del comunicador Jesús Vázquez, acompañado por el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, y representantes del equipo directivo de Ferrero Rocher.

Tejeda gana el concurso de encendido de Navidad de Ferrero Roche

Elegida entre 17 municipios

La iniciativa, impulsada por la compañía de confitería y chocolate, se ha ampliado este año a todo el territorio nacional. Han participado 17 municipios, uno por cada comunidad autónoma, con el objetivo de “cambiar la realidad de los municipios participantes”, según ha señalado la empresa en un comunicado.

Tejeda se impuso tras un proceso de votación popular en tres fases eliminatorias, que redujo progresivamente el número de localidades de 17 a cinco, de cinco a tres y, finalmente, a dos. El pasado 8 de diciembre se dieron a conocer los pueblos finalistas: Fuente del Maestre, en Extremadura, y Tejeda, que resultó finalmente ganadora.

Tejeda, implicada en su elección

Durante la campaña, el municipio grancanario desarrolló diversas acciones de difusión, entre ellas la creación de un perfil en TikTok o la colaboración con personalidades del mundo del Carnaval. También apoyan la candidatura otros ayuntamientos y medios insulares. Esto, según Ferrero Rocher, permitió “lograr una gran viralidad en el proceso” y un notable aumento de las búsquedas online relacionadas con el pueblo.

Miembro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, Tejeda destaca por su arquitectura tradicional, con casas blancas y tejados a dos aguas. También por un entorno natural de alto valor paisajístico, junto al Roque Nublo y el Roque Bentayga, símbolos geológicos de Gran Canaria e integrados en el Paisaje Cultural de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La localidad destaca también por sus almendros en flor durante el invierno y por la elaboración artesanal de dulces tradicionales como el bienmesabe y los mazapanes.