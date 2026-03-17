Este lunes se ha colocado la primera piedra de un edificio de 36 viviendas protegidas en el barrio de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde

36 nuevas viviendas protegidas en Telde. Imagen Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, han colocado este martes la primera piedra de un edificio de 36 viviendas protegidas en el barrio de Valle de Jinámar, en el municipio de Telde.

La promoción se construirá en una parcela situada en la calle Manuel Alemán Álamo, y cuenta con un presupuesto de adjudicación de 7.412.162,80 euros. Durante el acto, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que esta actuación forma parte del impulso que está desarrollando el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de vivienda protegida en las islas.

En el acto también han estado presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Vivienda del municipio, María Eugenia Melián, entre otras autoridades.

Colocación de la primera piedra en la nuevas obras de viviendas protegidas en Telde. Imagen Gobierno de Canarias

Proyectos en distintos municipios

El consejero ha subrayado que el Ejecutivo canario está activando proyectos en distintos municipios del Archipiélago para recuperar el ritmo de construcción de vivienda pública tras años de parálisis. En Telde, la última promoción de vivienda pública finalizó en 2010, por lo que esta actuación supone retomar la construcción de nuevas viviendas protegidas en el municipio más de quince años después.

“Estamos impulsando nuevas promociones, desbloqueando proyectos que llevaban años paralizados y movilizando recursos para que la vivienda vuelva a ser una prioridad en la agenda pública. Nuestro objetivo es incrementar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda digna a más familias canarias”, ha añadido.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado que esta iniciativa cuenta con financiación de los fondos Next Generation para facilitar la incorporación al mercado de viviendas asequibles destinadas a las familias que más lo necesitan.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha destacado la importancia de la colaboración institucional en el desarrollo de esta iniciativa. En este sentido, ha afirmado que “este proyecto es el resultado del compromiso y la colaboración entre instituciones, demostrando que cuando trabajamos juntos somos capaces de ofrecer soluciones que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Con la puesta de esta primera piedra reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo futuro y oportunidades para todos”.

Características del proyecto

La parcela cuenta con una superficie aproximada de 1.920 metros cuadrados. La fachada principal se orienta hacia la calle Manuel Alemán Álamo y el diseño del edificio prioriza la iluminación natural y la ventilación exterior de todas las estancias habitables.

La promoción, que está ejecutando la UTE VVO Construcciones y Proyectos S.A. y Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales S.L, dispone de tres plantas de viviendas sobre rasante y una planta de garaje bajo rasante, con plazas de aparcamiento. Además, la mayor parte de las viviendas contarán con ventilación cruzada y elementos de protección solar como persianas enrollables.

Esta actuación se enmarca en los programas de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y forma parte de la estrategia del Gobierno de Canarias para incrementar la oferta de vivienda protegida y reforzar el parque público en las islas.

Viviendas en Gran Canaria

En la isla el Gobierno de Canarias impulsa actualmente 1.268 viviendas protegidas a través de distintas actuaciones. De este total, 502 viviendas están actualmente en construcción, lo que refleja el avance de las políticas públicas destinadas a recuperar el ritmo de edificación de vivienda protegida tras años de escasa promoción pública. Estas promociones se distribuyen en varios municipios de la isla y permitirán incrementar de manera significativa el parque público de vivienda una vez finalizadas.

Otras 609 viviendas se encuentran en fase de planificación y forman parte de la estrategia del Ejecutivo para activar nuevas promociones públicas y ampliar de forma sostenida la oferta de vivienda protegida.

A estas cifras se suman 117 viviendas ya finalizadas, que ya se han incorporado al parque público para facilitar el acceso a una vivienda a familias que cumplen los requisitos establecidos, así como 40 viviendas adquiridas por el Gobierno de Canarias para reforzar la oferta pública disponible en la isla.

Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo continúa desplegando su estrategia para aumentar el parque público de vivienda en Gran Canaria y mejorar las oportunidades de acceso a una vivienda digna para la ciudadanía.