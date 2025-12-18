El Ayuntamiento de Telde levanta la prohibición de baño en la playa de Melenara después de que los análisis confirmaran la calidad del agua, mientras otras playas siguen cerradas de forma preventiva

Telde reabre la playa de Melenara tras el visto bueno de Salud Pública. EFE

El Ayuntamiento de Telde ha procedido este miércoles a la reapertura de la playa de Melenara, una vez recibido el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. A partir de este mediodía, el baño vuelve a estar permitido tras comprobarse que los parámetros sanitarios del agua se encuentran dentro de los valores establecidos.

La decisión se adopta después de la visita de inspección realizada en la jornada del miércoles, en el marco del seguimiento continuo que el consistorio mantiene en el litoral teldense tras los recientes episodios de contaminación por restos orgánicos detectados en varias playas del municipio. Estos episodios han estado relacionados con la muerte de peces en jaulas marinas situadas frente a la costa.

Pese a la reapertura de Melenara, el resto de playas afectadas —Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza— permanecen cerradas de manera preventiva, a la espera de nuevas inspecciones, toma de muestras y recomendaciones técnicas por parte de Salud Pública. El Ayuntamiento ha reiterado que no se abrirá ninguna zona de baño sin contar previamente con un informe sanitario favorable, manteniendo como prioridad la protección de la salud pública.

Actuación con cautela

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha valorado positivamente la reapertura, aunque ha insistido en la necesidad de actuar con cautela. “Cada apertura se hace con rigor técnico y con informes en la mano. No vamos a forzar decisiones ni a asumir riesgos”, ha señalado, subrayando que la recuperación del litoral debe realizarse de forma progresiva y con total transparencia.

El primer edil ha recordado además que la reapertura de Melenara no supone el cierre del proceso de investigación que mantiene abierto el Ayuntamiento para esclarecer lo sucedido. “Seguimos investigando, pidiendo explicaciones y reclamando responsabilidades. Nuestro compromiso es doble: garantizar playas seguras hoy y defender el litoral de Telde para el futuro”, afirmó.

Desde el inicio de esta situación, el Ayuntamiento de Telde mantiene un seguimiento constante del litoral, reforzando la vigilancia, colaborando con las administraciones competentes y trasladando a la ciudadanía información veraz y actualizada, siempre basada en criterios técnicos y sanitarios.