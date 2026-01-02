Más de 619.000 personas en el Archipiélago eligieron la programación especial de la cadena en la última noche del año

El 31 de diciembre se cerró con un 18,6 % de cuota de pantalla, el mejor dato de Televisión Canaria desde 2012

Televisión Canaria fue líder de audiencia en las Islas, y la mejor posicionada de todas las autonómicas

El mensaje institucional del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue líder en su franja de emisión, con un 20,3% de cuota de pantalla

Celebración de Año Nuevo desde elTerrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera, El Hierro.

Televisión Canaria fue la primera opción televisiva de la audiencia canaria para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026, liderando con claridad la noche y el día de mayor consumo televisivo del año, por delante de las principales cadenas generalistas.

Las Campanadas de Fin de Año desde La Frontera (El Hierro) firmaron uno de los hitos de audiencia más relevantes en la historia de la cadena. En el momento exacto de la entrada en el nuevo año, Televisión Canaria alcanzó un76,3% de cuota de pantalla, registrando elmayor seguimiento histórico en una Nochevieja, con 475.000 espectadores conectados simultáneamente en el preciso momento de las Campanadas.

Además, en el conjunto de la retransmisión, las Campanadas de Televisión Canaria se sitúan como las segundas más vistas de la historia de la cadena, con un 72,9% de cuota de pantalla, en una noche que volvió a convertir a la televisión pública canaria en punto de encuentro de la audiencia. Más de 453.000 canarios siguieron las Campanadas en los últimos minutos de 2025, con una media de 480.000 espectadores únicos.

Desde las 23:30 horas, Matías Alonso, Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo guiaron a todo el Archipiélago hacia el nuevo año desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera, en una retransmisión cercana y cargada de simbolismo, marcada por la implicación del público presente y en un claro homenaje a las raíces culturales de Canarias.

El día 31 de diciembre se cerró con un 18,6% de cuota de pantalla, el mejor dato de Televisión Canaria en un día 31 de diciembre desde 2012. La cadena fue lamás vista del día en Canarias, con 696.000 espectadores únicos, situándose por delante del resto de cadenas generalistas.

Este liderazgo se extiende al conjunto del mes de diciembre, con el que se situó como la primera televisión pública en las Islas, alcanzando un 7,4% de cuota de pantalla, su mejor mes de 2025 y la mejor media mensual desde agosto de 2023. Un cierre de año con el que Televisión Canaria obtiene en 2025 un 6,2% de cuota de pantalla, lo que supone un notable crecimiento de 1,1 puntosrespecto al registro anual de 2024.

Canarias despide el año «Sobre el mismo mar»

La programación especial de Nochevieja de Televisión Canaria mantuvo el liderazgo de audiencia desde las 20:30 horas y hasta altas horas de la madrugada, con una media del 29% de cuota de pantalla en la franja comprendida entre las 20:30 y la 01:30 horas y una audiencia media de 133.000 espectadores.

En total, 619.000 canarios siguieron la cadena en algún momento de la Gala ‘Sobre el mismo mar’, que combinó identidad, música y humor, con el timple como hilo conductor de una gala concebida como espacio de encuentro entre generaciones y miradas culturales diversas.

Momento de la actuación de Braulio y Los Sabandeños durante la Gala «Sobre el mismo mar»

Emitida desde el Charco de San Ginés y Los Jameos del Agua, en Lanzarote, registró un 25,1% de cuota de pantalla y 113.000 espectadores de media en su primera parte, creciendo tras las Campanadas hasta un 38,2% de cuota y 179.000 espectadores, con una audiencia acumulada de 408.000 canarios. La propuesta reunió sobre el escenario a artistas fundamentales de la música canaria, junto a humoristas y creadores contemporáneos, en un recorrido sonoro que situó al Atlántico como espacio de encuentro entre continentes y culturas.

Además, el mensaje institucional del presidente del Gobierno de Canarias,Fernando Clavijo, fue líder en su franja de emisión, con un 20,3% de cuota de pantalla y 86.000 espectadores de media, y una audiencia acumulada de 94.000 telespectadores en las Islas.

Amplio seguimiento en el entorno digital y redes sociales

El último día del año registró también un seguimiento especialmente elevado en el entorno digital de RTVC, con un consumo claramente marcado por el directo televisivo. El 31 de diciembre, la web del canal superó los 37.000 usuarios activos, concentrando uno de los picos de audiencia digital más relevantes del año. En los 30 minutos previos a las Campanadas, se contabilizaron más de 34.000 personas conectadas simultáneamente, y la jornada cerró con más de 71.000 visualizaciones.

El 1 de enero, la web mantuvo un alto nivel de actividad, con 36.000 usuarios activos y 48.000 sesiones, prolongando el interés por los contenidos más allá de la medianoche.

En conjunto, el mes de diciembre se cerró con 485.000 usuarios activos y 992.000 sesiones, situándose entre los mejores meses del año y acercándose al objetivo del medio millón. En el balance anual, la web de Televisión Canaria alcanzó casi cuatro millones de usuarios y más de 26 millones de visualizaciones, consolidando su crecimiento sostenido.

En redes sociales, los días 31 de diciembre y 1 de enero generaron más de 2,5 millones de impresiones y más de 40.000 interacciones, confirmando una alta capacidad de movilización y conversación en torno a los contenidos de Fin de Año. El balance anual refleja un incremento de 265.000 seguidores, con 336 millones de impresiones y más de 14 millones de interacciones, situando a las plataformas sociales de la cadena entre los principales canales de conexión con la audiencia.