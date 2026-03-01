La cadena crece casi un 40% desde septiembre y consolida su liderazgo como la televisión pública de referencia en Canarias

Televisión Canaria cierra febrero de 2026 como la cadena pública más vista en Canarias y lo hace con un 8,2% de cuota de pantalla, firmando el mejor mes de febrero de los últimos quince años.

Este resultado consolida su liderazgo entre las televisiones públicas del Archipiélago y confirma una tendencia de crecimiento sostenido. Desde el pasado mes de septiembre, la cadena acumula un incremento del 39%, reforzando de forma clara su posición en el mercado audiovisual de las Islas.

En el conjunto del mes, Televisión Canaria registra un 8,2% de cuota de pantalla y una media de 19.000 espectadores, lo que supone una mejora de 0,7 puntos y 2.000 espectadores respecto a enero, cuando anotó otro histórico 7,5% y 17.000 espectadores.

La evolución resulta especialmente significativa en la comparativa interanual. Televisión Canaria crece 2,3 puntos de cuota y suma 5.000 espectadores de media frente a febrero de 2025, cuando registró un 5,9% y 14.000 espectadores, confirmando una trayectoria sólida al alza.

El nuevo administrador general de RTVC, César Toledo,ha agradecido a la audiencia de las islas su confianza, y ha felicitado “muy especialmente a los profesionales de la televisión pública canaria, porque sin su talento y compromiso este crecimiento histórico sería imposible”.

“El principal objetivo de Televisión Canaria no es competir por la audiencia, sino ofrecer unos contenidos de servicio público que ninguna otra cadena nacional o plataforma digital ofrecen, y que son una herramienta imprescindible para la vertebración de nuestro territorio, la cohesión social, el desarrollo económico y la defensa de nuestro acervo histórico y cultural”, afirmó César Toledo.

César Toledo, administrador general de RTVC, en un exterior de los servicios informativos

En términos de alcance, 1.243.000 canarios vieron Televisión Canaria a lo largo del mes, lo que representa el 56,4% de la población, y 351.000 espectadores conectaron cada día en algún momento con la cadena.

Estos datos sitúan además a Televisión Canaria en su mejor registro de febrero desde 2011y le permiten ascender al tercer puesto del ranking de cadenas generalistas, por delante de La 1 de TVE.

Con estos resultados, Televisión Canaria consolida su condición de referente audiovisual en el Archipiélago, refuerza su liderazgo entre las cadenas públicas y confirma la confianza mayoritaria de los canarios en una oferta basada en la proximidad, la identidad y el servicio público.