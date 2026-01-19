‘Telenoticias 1’ fue el programa más visto del domingo. También lideraron sus franjas ‘Entre nosotras’, ‘En otra clave’ y ‘Noche de Taifas’

Isabel Baeza, presentadora del Telenoticias del fin de semana, en un momento en el que conectaba con Isaías Santana, quien reportó sobre la situación meteorológica en Gran Canaria.

Televisión Canaria consolida en enero su mejor registro mensual de los últimos cuatro años y se reafirma como la principal referencia informativa del Archipiélago. Un liderazgo que se evidenció este domingo, 18 de enero, cuando ‘Telenoticias 1’, conducido por Isabel Baeza, se convirtió en el programa más visto del día en Canarias, con una cuota de pantalla del 23,2% y 164.000 espectadores.

Este respaldo de la audiencia canaria es el reflejo de una televisión volcada en la información de última hora y el servicio público. Durante todo el fin de semana, la cadena ofreció un amplio seguimiento de las lluvias y los fuertes vientos que afectaron a gran parte del Archipiélago, reforzando su papel como medio cercano, útil y fiable en los momentos de mayor relevancia informativa.

El liderazgo se mantuvo a lo largo de toda la jornada. Tanto los bloques de Deportes como ‘Telenoticias 2’ encabezaron también sus respectivas franjas de emisión, confirmando que los canarios y canarias siguen eligiendo su cadena pública como fuente informativa de referencia.

Conexiones en directo relacionadas con las fuertes lluvias y vientos en Canarias en el Telenoticias.

En la franja de tarde, el magacín ‘Entre Nosotras’ dio continuidad a la actualidad meteorológica en Canarias y centró además su atención en La Gomera tras el colapso energético registrado en la Isla. El programa, conducido por José Toledo, lideró su franja con una media de 116.000 espectadores y un 10,2% de cuota de pantalla, demostrando que el servicio público es, ante todo, utilidad y compañía en los momentos clave.

Humor y tradición: el corazón de nuestra audiencia

Los buenos resultados de audiencia del fin de semana se completaron con una sólida oferta de entretenimiento y cultura con sello propio. El domingo se cerró con el liderazgo del programa de humor capitaneado por Eloísa González, ‘En otra clave’, que volvió a ser la opción mayoritaria de las familias isleñas con una cuota del 12,6% con más de 100.000 espectadores. A este éxito se sumó el mejor dato de la temporada para ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’, presentado por Aarón Gómez, que alcanzó un 7,8% de cuota de pantalla.

El sábado, ‘Noche de Taifas‘, comandado por Elvis Sanfiel, también registró cifras destacadas, reuniendo a 101.000 espectadores y un 12,5% de share, en una celebración de la música y las tradiciones del Archipiélago.

Hacia el mejor registro mensual en cuatro años

Más allá de los resultados diarios, estos datos confirman la consolidación de una audiencia fiel que siente Televisión Canaria como propia. En lo que va de enero, la cadena alcanza una media del 7,6% de cuota de pantalla, encaminándose hacia su mejor dato mensual desde diciembre de 2021, cuando la cobertura de la erupción volcánica de La Palma se tradujo en registros históricos de audiencia.

Unos resultados que avalan la solidez de un medio de comunicación comprometido con estar presente en cada hogar isleño y que reafirman que, cuando algo importa en Canarias, la audiencia elige vivirlo a través de su televisión pública.