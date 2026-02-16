El Concurso de Maquillaje Corporal alcanza un 10,3% de cuota y 54.000 espectadores, mientras la sección de Deportes del TN1 lidera su franja con un 11,3% y 35.000 espectadores

La programación de Televisión Canaria del fin de semana del 14 y 15 de febrero dejó destacados resultados de audiencia en Canarias, con liderazgo en franjas clave para los espacios deportivos y los concursos del Carnaval, consolidando el interés del público por los contenidos en directo y la cobertura especial de las fiestas.

El Carnaval y el deporte impulsan las audiencias del fin de semana en Televisión Canaria. RTVC.

Este sábado, 14 de febrero el bloque de Deportes del Telenoticias 1, en su franja horaria anotó un 11,3% de cuota de pantalla y 48.000 espectadores acumulados. Además, 35.000 canarios siguieran de media la emisión del espacio conducido por José Luis Perdomo.

El liderazgo se mantuvo durante el resto de la tarde con el partido de fútbol entre el CD Tenerife – Racing de Ferrol, que anotó un 8,1% de cuota de pantalla y 95.000 espectadores de audiencia acumulada. Su minuto más visto se alcanzó a las 18:55 horas, un momento en el que el partido obtuvo un 12,5% de cuota de pantalla y una media de 42.000 espectadores.

El Desfile del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, alcanzó el 10,3% de cuota de pantalla, su mejor dato desde 2023, evento que cosechó una media de 66.000 espectadores que siguieron al menos un minuto de la retransmisión.

Concurso Ritmo y Armonía

Por la noche, el concurso de Ritmo y Armonía lideró la emisión con un 8,3% de share y 39.000 espectadores, un registro de fidelización que superó el seguimiento datado desde 2024 y de mejora cuota desde 2018. Además, más 130.000 canarios se conectaron a la retransmisión en algún momento, situándolo como el contenido de televisión más visto en las Islas durante su emisión.

El momento de mayor seguimiento llegó a las 22:10 horas, cuando el concurso alcanzó su minuto de oro registró un 11% de cuota de pantalla y una media de 57.000 espectadores, situando a Televisión Canaria como la cadena generalista más vista del Archipiélago en ese instante.

Concurso de Maquillaje, lo más visto del domingo

Los buenos resultados de audiencia del fin de semana se completaron durante la noche del domingo, 15 de febrero, con el Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un 10,3% de cuota de pantalla y 54.000 espectadores, su mejor seguimiento desde 2018 pero, también, su mejor cuota desde 2005. Su minuto más visto lo consiguió a las 21:23 horas, con un 13,7% de cuota de pantalla y una media de 74.000 espectadores.

Por último, la emisión de Los Achipencos de Fuerteventura consiguió un 6,1% de cuota de pantalla y 34.000 espectadores acumulados.

Los datos de audiencia reflejan el fuerte interés del público canario por la programación vinculada al Carnaval y el deporte, con varios espacios liderando sus franjas y alcanzando sus mejores resultados en años recientes. El seguimiento acumulado confirma la capacidad de convocatoria de estos contenidos, que consolidan la conexión de la cadena con la audiencia del Archipiélago.